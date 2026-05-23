Усик - Верховен: онлайн-трансляция боев андеркарда (видео)
Прямая трансляция разогревочных поединков шоу "Слава в Гизе"
В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) пройдет грандиозное шоу бокса Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО). Часть поединков организаторы шоу покажут бесплатно. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.
- Разогревочные поединки начнутся в 18:00
- Основной кард стартует ближе к 21:00
Прямая видеотрансляция боев раннего андеркарда будет доступна на YouTube-канале DAZN Boxing. Начало эфира в 18:00 по киевскому времени.
Прямая видеотрансляция разогревочных боев шоу Усик — Верховен
Список боев раннего андеркарда:
- Даниэль Лапин (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тани (9-1, 2 КО)
- Джамар Талли (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)
- Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Деди Импракс (2-4, 1 КО)
- Омар Хикаль (дебют) — Али Серункума (2-3-1, 0 КО)
- Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)
На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.
Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.
Отметим, шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.