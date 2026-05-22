Усик - Верховен: онлайн-трансляция вечера бокса

Прямая трансляция шоу "Слава в Гизе"

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозное шоу профессионального бокса. В главном бою вечера пройдет чемпионский бой Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО).

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

На кону титул WBC в тяжелом весе

Шоу бокса пройдет возле пирамид

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Что на кону

На кону супербоя Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс — WBC и десятки миллионов долларов. WBA и WBO санкционировали поединок, однако, если Рико победит, то не станет чемпионом данных организаций. Александр в случае поражения, вероятно, потеряет титулы.

Характеристики бойцов

Усик и Верховен взвесились перед боем. За день до поединка вес Александра составил рекордные для украинца 105,8 кг, а вес нидерландского претендента — 117,3 кг.

Где и когда смотреть бой Усик — Верховен

Промо видео боя Усик - Верховен

Вечер бокса в Гизе в Украине покажут медиа-платформы DAZN и "Київстар ТБ". На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Шоу начнется в 18:00 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда, которые будут показаны бесплатно в плеере выше. Основной кард шоу начнется в 20:00 по киевскому времени, а выход Усика и Верховена на ринг ориентировочно запланирован на 00:48 24 мая.

Прогноз на бой Усик — Верховен

По мнению аналитиков, шанс на победу Усика котируется коэффициентом 1,045. В то же время триумф Верховена оценивается коэффициентом 8,20. Таким образом вероятность успеха украинца составляет 92%, а нидерландца — 8%. Добавим, что самым вероятным исходом поединка называется досрочная победа Усика — коэффициент 1,22. Искусственный интеллект также называет "Кота" однозначным фаворитом поединка.

Андеркард шоу Усик — Верховен

Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) — Алем Бегич (29-0-1, 23 KO)

Шахрам Гиясов (18-0, 11 KO) — Джек Кэттеролл (32-2, 14 KO)

Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) — Ричард Торрез (14-0, 12 KO)

Мидзуки Хирута (10-0, 2 KO) — Маи Солиман (10-1, 6 КО)

Даниэль Лапин (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тани (9-1, 2 КО)

Джамар Талли (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)

Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Деди Импракс (2-4, 1 КО)

Омар Хикаль (дебют) — Али Серункума (2-3-1, 0 КО)

Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)

Последние бои

14 июня 2025 года Рико провел свой последний профессиональный бой в единоборствах — победил российского кикбоксера Артема Вахитова решением судей по итогам 5 раундов.

Усик, в свою очередь, 19 июля 2025 года нокаутировал Даниеля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу в хевивейте.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме.