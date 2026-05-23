Мороженое с экзотическими вкусами и не только. Стоит ли пробовать новинку от известного производителя

Украинка показала новинки мороженого, которые можно приобрести в "Сільпо". Бренд "Три медведя" выпустил четыре новых вкуса в мини формате — 55 г.

Обзор на новинку женщина опубликовала в Instagram. По ее словам, все мороженое имеет яркую упаковку и не менее яркое оформление.

Украинка на обзор приобрела четыре вкуса: арбуз, лимон, попкорн и питахая. Первым пробовала мороженое со вкусом питахайи, с наполнителем и с семенами чиа. Оно имеет яркую фиолетовую глазурь из молочного шоколада и фруктовое мороженое.

"Яркий вкус, немного с кислинкой", — говорит блогер.

Следующим было мороженое со вкусом арбуза. Оно имеет классическую зеленоватую глазурь и розовое мороженое. Женщина заметила, что у продукта достаточно насыщенный аромат арбуза. Третьим блогер попробовала мороженое со вкусом карамельного попкорна, оно имеет кусочки карамели и попкорна как в глазури, так и внутри.

"Это карамель в карамели с карамелью. Будто я действительно ем попкорн в кино", — добавляет украинка.

Самым ярким и необычным оказалось четвертое мороженое со вкусом лимона и кока-колы. Блогер говорит, что этот вкус свежий, с кислинкой. Подытоживая, она добавила, что выделить какое-то мороженое отдельно не может, ведь все вкусные и довольно разные.

В комментариях она добавила, что стоимость одного мороженого 35 грн, но на сайте "Сільпо" 45 грн за 55 г. Кроме того, мороженое имеет ДСТУ 4735, что указывает на наличие растительных компонентов в составе.

В комментариях мнения пользователей разделились. Кто-то уже спешил попробовать новинку, а кому-то цена оказалась высокой. Люди писали:

А я таких и не видела. Надо попробовать.

Выглядит вкусно.

Цена за 55 г мороженого оставляет желать лучшего.

