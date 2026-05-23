Усик - Верховен: расписание и результаты боев (обновляется)

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится большой вечер профи-бокса. В главном событии шоу на ринге сразятся украиснский чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Верховен.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты поединков на вечере бокса Усик — Верховен. Бои начнутся в 18:00 по киевскому времени. Бой Усика ориентировочно стартует 24 мая в 00:56.

Расписание и результаты боев шоу Усик — Верховен (обновляется)

Воскресенье, 24 мая

00:56 — Александр Усик (24-0, 15 КО) — Рико Верховен (1-0, 0 КО)

Суббота, 23 мая

23:42 — Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO) — Алем Бегич (29-0-1, 23 KO)

22:39 — Шахрам Гиясов (18-0, 11 KO) — Джек Кэттеролл (32-2, 14 KO)

21:37 — Фрэнк Санчес (25-1, 18 KO) — Ричард Торрез (14-0, 12 KO)

20:53 — Мидзуки Хирута (10-0, 2 KO) — Маи Солиман (10-1, 6 КО)

20:00 — Даниэль Лапин (13-0, 5 KO) — Бенжамен Мендес Тани (9-1, 2 КО)

19:20 — Джамар Талли (6-0, 5 КО) — Басем Мамду (10-2, 4 КО)

18:55 — Султан Альмохаммед (3-0, 2 КО) — Деди Импракс (2-4, 1 КО)

18:30 — Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Али Серункума (2-3-1, 0 КО)

18:05 — Омар Хикаль (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО)

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. К слову, на кону поединка Усик — Верховен будет стоять лишь один чемпионский пояс и десятки миллионов долларов.

Напомним, медиа-мероприятия шоу Усик — Верховен стартовали в апреле 2026 года первой пресс-конференцией. Там Александр придумал новый мем. Ближе к поединку боксеры прибыли в Гизу, где встретились лицом к лицу возле пирамид. 21 мая бойцы провели вторую пресс-конференцию, на которую Александр прибыл в необычном костюме. 22 мая "Кот" и "Король кикбоксинга" прошли официальную церемонию взвешивания — Александр подходит к поединку с рекордным в карьере весом.

Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.