Эти цвета одежды формируют первое впечатление еще до слов: о них говорят психологи

Марина Бондаренко
Один выбор в гардеробе может повлиять на то, как вас оценивают другие Новость обновлена 24 мая 2026, 09:49
Они незаметно формируют образ авторитетного человека

Цвет одежды не определяет интеллект человека, но может влиять на то, как его воспринимают другие. Психология цвета выделяет несколько оттенков, чаще ассоциирующихся с компетентностью и авторитетом.

Важно понимать, что речь не о "умных" цветах, а об ассоциациях и впечатлениях, как написали в "los andes142". Ни одно исследование не доказывает, что тот или иной оттенок повышает интеллект, но он может формировать образ человека в глазах окружающих.

Какие цвета чаще ассоциируются с умным человеком

Среди них:

  • Синий чаще всего связывают с надежностью, спокойствием и профессионализмом. Именно поэтому его часто используют в деловой одежде и брендах – он создает ощущение стабильности и уверенности без излишней демонстративности.
  • Черный ассоциируется с авторитетом, серьезностью и контролем. В деловом стиле он помогает выделить уверенность и собранность, а также не отвлекает внимание от самого человека.
  • Белый символизирует простоту, чистоту и ясность. Он создает чувство порядка и аккуратности, хотя в редких случаях может выглядеть слишком нейтральным или отстраненным.
Какие оттенки работают на ваш имидж
Какие цвета формируют образ "умного" человека. Фото: сгенерированное ИИ

