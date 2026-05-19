Почему 18-й месяц после выхода на пенсию — самый тяжелый: что во время него происходит

Специалисты назвали месяц, который пенсионеры могут переживать тяжелее всего после завершения трудовой деятельности. Как оказалось, грусть по утрате социальных связей накатывает далеко не в первые дни и недели.

Об этом пишет журнал "VegOut". Согласно анализу специалистов, самым "одиноким" месяцем после выхода на пенсию является 18-й, который называют "особым структурным моментом". Именно в этот момент обычно приходит особое, тихое осознание того, что социальные связи прежней жизни опустели не случайно.

"Они опустели за восемнадцать месяцев с тех пор, как человек перестал удовлетворять их потребности, из-за людей, которые знали его только по его полезности", — говорится в статье.

Первые месяцы, как правило, смягчаются особым облегчением. Давление рабочей жизни, которое было постоянным на протяжении десятилетий, внезапно исчезает. Пенсионер воспринимает это отсутствие как свободу.

"Поэтому пенсионер часто к шестимесячному рубежу чувствует себя достаточно хорошо. У него есть свобода. У него все еще есть то, что выглядит как социальная жизнь", — пишут журналисты.

Отдаление происходит постепенно, настолько постепенно, что ни один конкретный момент не воспринимается как момент потери. Пенсионер, оглядываясь на восемнадцать месяцев, часто не может определить, когда именно исчез каждый конкретный контакт. Он может лишь на восемнадцатом месяце понять, что совокупный эффект всех этих небольших отдалений создал социальную структуру, которая почти не похожа на ту, что существовала в первый месяц.

"Осознание, которое приходит в восемнадцатом месяце, имеет специфическую структуру. В большинстве случаев это не осознание того, что человек одинок в каком-то общем смысле. Это, скорее, осознание того, что отношения, которые человек считал дружбой, при ближайшем рассмотрении оказываются чем-то иным…Это осознание неприятно. В большинстве случаев оно не приходит в виде одного мгновения прозрения. Чаще всего оно приходит как постепенное осознание, накапливающееся в течение восемнадцатого месяца и последующих месяцев. Пенсионер, сидя в своей гостиной во вторник днем, замечает отсутствие звонков, которые раньше поступали без всякого повода. Он замечает отсутствие приглашений на мероприятия, которые раньше включали его по умолчанию. Это осознание — один из самых сложных периодов позднего этапа карьеры. Оно требует ретроспективного пересмотра понимания рассматриваемых отношений", — добавляет издание.

