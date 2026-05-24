Ці кольори одягу формують перше враження ще до слів: про них кажуть психологи

Вони непомітно формують образ авторитетної людини

Колір одягу не визначає інтелект людини, але може впливати на те, як її сприймають інші. Психологія кольору виділяє кілька відтінків, які частіше асоціюються з компетентністю та авторитетом.

Важливо розуміти, що мова не про "розумні" кольори, а про асоціації та враження, як написали в "los andes142". Жодне дослідження не доводить, що певний відтінок підвищує інтелект, але він може формувати образ людини в очах інших.

Які кольори частіше асоціюються з розумною людиною

Серед них:

Синій найчастіше пов’язують із надійністю, спокоєм і професійністю. Саме тому його часто використовують у діловому одязі та брендах — він створює відчуття стабільності та впевненості без зайвої демонстративності.

найчастіше пов’язують із надійністю, спокоєм і професійністю. Саме тому його часто використовують у діловому одязі та брендах — він створює відчуття стабільності та впевненості без зайвої демонстративності. Чорний асоціюється з авторитетом, серйозністю та контролем. У діловому стилі він допомагає підкреслити впевненість і зібраність, а також не відволікає увагу від самої людини.

асоціюється з авторитетом, серйозністю та контролем. У діловому стилі він допомагає підкреслити впевненість і зібраність, а також не відволікає увагу від самої людини. Білий символізує простоту, чистоту та ясність. Він створює відчуття порядку й акуратності, хоча в окремих випадках може виглядати надто нейтральним або відстороненим.

Які кольори формують образ “розумної” людини. Фото: згенероване ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому покоління 50-60-х років краще витримує непередбачувані ситуації.