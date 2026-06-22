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Вы когда-то точно чувствовали "дрижаки": что означает это редкое украинское слово

Автор
Марина Бондаренко
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Это красивое украинское слово почти не употребляют
Это красивое украинское слово почти не употребляют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оно описывает сильную физическую реакцию человека

В украинском языке много красивых и интересных слов, но значительную часть из них сегодня знают далеко не все. Часто они встречаются в литературе или старых изречениях, но редко звучат в повседневной жизни.

Одно из таких слов недавно появилось в сообщении пользователя Threads и привлекло внимание читателей. А именно "дрижаки".

По данным Толкового словаря украинского языка, "дрижаки" — это не фразеологизм, а самостоятельное существительное. Он означает дрожь тела или содрогание, возникающее из-за холода, страха или сильных эмоций. В классической украинской литературе слово встречается довольно часто: "Йому стало нестерпно холодно до дрижаків…" або "По його спині пішли дрижаки від загрози".

Однако это слово является основой многих известных фразеологизмов. Как отмечает ресурс "Язык ДНК нации", в украинском языке чаще всего используют обороты "бере на дрижаки", "бити дрижаки", "їсти дрижаки" и другие подобные варианты.

Что означает слово "дрижаки" и как его употреблять
Примеры употребления слова "дрижаки". Фото: "Язык ДНК нации"

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означает слово "жевріти" и когда его уместно употреблять.

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