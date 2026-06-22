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Налог на OLX: какие политические силы возложили на украинцев дополнительные расходы - анализ

Автор
Дмитрий Романов
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Налог на OLX: какие политические силы возложили на украинцев дополнительные расходы - анализ Новость обновлена 22 июня 2026, 13:40

Скандальным законом о налогообложении цифровых платформ, более известным как "налог на OLX", депутаты фактически позволили залезть в карман каждого украинца.

Предусматривается уплата 10%-го сбора, а именно – 5% налога на доходы и 5% военного сбора. Это, считают аналитики, приведет к удорожанию товаров и услуг, а также запустит маховик инфляции, что почувствует каждый человек. Особенно при условии, что повышение зарплат и пенсий, даже минимальных, не планируется.

Эксперты проанализировали, кто именно голосовал за возмутительное решение.

схема зала ВР

Повышение налогов поддержал 241 народный депутат:

  • фракция "Слуга народа" (168);
  • "Довіра" (17);
  • депутатская группа "За життя та мир" (16);
  • "Відновлення України" (13);
  • "За майбутнє" (12);
  • внефракционные (8);
  • "Голос" (6);

Ни одного голоса за налоговые нововведения не дала фракция "Батькивщина", которая изначально назвала инициативу "налоговым геноцидом", а также "Евросолидарность".

Теги:
#Батькивщина #Налоги #OLX #Европейская солидарность