Налог на OLX: какие политические силы возложили на украинцев дополнительные расходы - анализ
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Скандальным законом о налогообложении цифровых платформ, более известным как "налог на OLX", депутаты фактически позволили залезть в карман каждого украинца.
Предусматривается уплата 10%-го сбора, а именно – 5% налога на доходы и 5% военного сбора. Это, считают аналитики, приведет к удорожанию товаров и услуг, а также запустит маховик инфляции, что почувствует каждый человек. Особенно при условии, что повышение зарплат и пенсий, даже минимальных, не планируется.
Эксперты проанализировали, кто именно голосовал за возмутительное решение.
Повышение налогов поддержал 241 народный депутат:
- фракция "Слуга народа" (168);
- "Довіра" (17);
- депутатская группа "За життя та мир" (16);
- "Відновлення України" (13);
- "За майбутнє" (12);
- внефракционные (8);
- "Голос" (6);
Ни одного голоса за налоговые нововведения не дала фракция "Батькивщина", которая изначально назвала инициативу "налоговым геноцидом", а также "Евросолидарность".