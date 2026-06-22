Налог на OLX: какие политические силы возложили на украинцев дополнительные расходы - анализ

Скандальным законом о налогообложении цифровых платформ, более известным как "налог на OLX", депутаты фактически позволили залезть в карман каждого украинца.

Предусматривается уплата 10%-го сбора, а именно – 5% налога на доходы и 5% военного сбора. Это, считают аналитики, приведет к удорожанию товаров и услуг, а также запустит маховик инфляции, что почувствует каждый человек. Особенно при условии, что повышение зарплат и пенсий, даже минимальных, не планируется.

Эксперты проанализировали, кто именно голосовал за возмутительное решение.

Повышение налогов поддержал 241 народный депутат:

фракция "Слуга народа" (168);

"Довіра" (17);

депутатская группа "За життя та мир" (16);

"Відновлення України" (13);

"За майбутнє" (12);

внефракционные (8);

"Голос" (6);

Ни одного голоса за налоговые нововведения не дала фракция "Батькивщина", которая изначально назвала инициативу "налоговым геноцидом", а также "Евросолидарность".