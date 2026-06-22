Политик последовательно выступал за усиление поддержки Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил об отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед прессой.

Стармер заявил, что за два года работы его правительству удалось восстановить доверие к британской экономике и оборонному сектору. В то же время, он отметил, что с уважением относится к мнению однопартийцев относительно того, кто имеет лучшие шансы привести партию к победе на следующих всеобщих выборах.

"Каждое решение, которое я принимал, было направлено на то, чтобы на первое место поставить страну, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я пообщался с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своём решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график, согласно которому выдвижение кандидатур начнётся 9 июля и завершится до летних каникул", — сказал Стармер.

"Я окажу своему преемнику полную поддержку", — заявил политик, завершая выступление.

Еще на прошлой неделе большая часть его политической команды настаивала на продолжении борьбы за лидерство в партии на фоне конкуренции с Энди Бернемом. Однако после того, как около десяти министров приватно сообщили главе правительства о необходимости изменений в руководстве, он решил сложить полномочия. Несмотря на принятое решение, он может оставаться в должности премьер-министра до осени, чтобы обеспечить плавную передачу власти новому лидеру лейбористов.

Именно Бернема, мэр Великого Манчестера, считается ключевым претендентом на пост лидера партии и будущего премьер-министра. Его часто называют "Королем Севера" из-за значительной популярности в регионах. Он уже был членом парламента (2001-2017), министром культуры, СМИ и спорта (2008-2009), министром здравоохранения Великобритании и мэром.

Мэр Великого Манчестера Энди Бернем

Поддержка Украины

Кир Стармер на протяжении всего своего пребывания в должности премьер-министра Великобритании демонстрировал непреклонную и всеобъемлющую поддержку Украины. Он неоднократно отмечал, что мир в Украине не может быть достигнут со "слабой позиции", подчеркивая необходимость усиления санкционного давления на Россию и укрепления украинских оборонных возможностей.

В январе 2025 года во время своего визита в Киев Кир Стармер подписал с Владимиром Зеленским масштабное 100-летнее соглашение о партнерстве. Этот документ предусматривает долгосрочное сотрудничество в сфере безопасности, оборонных технологий, здравоохранения и финансов, гарантируя поддержку Украины даже после потенциального завершения активных боевых действий.

Правительство Стармера официально зафиксировало выделение по меньшей мере £3 млрд в год на военную помощь Украине, по меньшей мере, до 2030/31 года. На саммите G7 в Эвиане Стармер заключил с Украиной критически важное энергетическое соглашение — Великобритания выделила £210 млн через механизм UK Export Finance, чтобы британская компания Urenco снабжала украинский "Энергоатом" обогащенным ядерным топливом в течение следующих двух лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июне в Великобритании сменился министр обороны. Стармер назначил на этот пост Дэна Джарвиса.