Гипсокартон уходит в прошлое? Новый материал делает стены крепче и лучше защищает от шума
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Есть две альтернативы, на которые следует обратить внимание
Гипсокартон много лет оставался одним из самых популярных материалов для ремонта, но сегодня ему все чаще ищут замену. Причина не только в прочности или шумоизоляции, но и в желании получить более надежные стены без сложных строительных работ.
На рынке уже появились решения, которые могут сделать перегородки более крепкими и комфортными для жизни. О них "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.
Одним из вариантов являются пазогребневые плиты. Они значительно крепче гипсокартона. В то же время, после установки их нужно штукатурить, как и другие типы перегородок перед финишной отделкой.
Еще одно современное решение – усиленные звукоизоляционные панели. Они лучше защищают от шума и придают конструкции прочности. Эффективнее всего их использовать в сочетании с гипсокартоном, который создает ровное основание для последующего ремонта.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об альтернативе дорогим магазинным краскам. Речь шла о смеси, которая лучше выдерживает воздействие влаги, жары и перепадов температур, а также помогает дольше сохранять аккуратный вид поверхностей без частого обновления покрытия.