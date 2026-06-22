Гипсокартон уходит в прошлое? Новый материал делает стены крепче и лучше защищает от шума

Есть две альтернативы, на которые следует обратить внимание

Гипсокартон много лет оставался одним из самых популярных материалов для ремонта, но сегодня ему все чаще ищут замену. Причина не только в прочности или шумоизоляции, но и в желании получить более надежные стены без сложных строительных работ.

На рынке уже появились решения, которые могут сделать перегородки более крепкими и комфортными для жизни. О них "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.

Одним из вариантов являются пазогребневые плиты. Они значительно крепче гипсокартона. В то же время, после установки их нужно штукатурить, как и другие типы перегородок перед финишной отделкой.

Еще одно современное решение – усиленные звукоизоляционные панели. Они лучше защищают от шума и придают конструкции прочности. Эффективнее всего их использовать в сочетании с гипсокартоном, который создает ровное основание для последующего ремонта.

Пазогребневые плиты и усиленные звукоизоляционные панели. Фото: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об альтернативе дорогим магазинным краскам. Речь шла о смеси, которая лучше выдерживает воздействие влаги, жары и перепадов температур, а также помогает дольше сохранять аккуратный вид поверхностей без частого обновления покрытия.