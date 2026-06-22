В Украине попрощались с военным под известный реквием о борьбе за свободу (видео, фото)

В городе объявлен День траура

В понедельник, 22 июня, в Тульчине Винницкой области состоялась церемония прощания с погибшим Героем Украины. Бойца Борисюка Василия Николаевича хоронили под сопровождением песни "Пливе кача".

Об этом рассказывает корреспондент "Телеграфа" с места событий. Известно, что церемония прощания началась в 10:00 с несения гроба через живой коридор.

Попрощаться с бойцом собралось немало людей, которые принесли цветы и государственную символику. У Центра культуры и досуга состоялся митинг-реквием. Также на церемонии позвучала песня "Пливе кача".

Василий Борисюк

После митинга траурная процессия направилась в Свято-Вознесенский храм ПЦУ на территории ТРК "Европейский", где запланирована панихида. Похоронят Василия Николаевича на Аллее Славы нового кладбища города Тульчина.

Добавим, что 22 июня объявлен Днем траура в Тульчинской городской территориальной общине. Известно, что Василий Борисюк был жителем города Тульчин, родился 08.01.1974 года – 52 года.

Прощание с Василием Борисюком в Тульчине. Фото: "Телеграф"

Прощание с Василием Борисюком в Тульчине. Фото: "Телеграф"

Для справки

"Пливе кача по Тисе …" — это украинская тоскливая народная песня, которая стала общенациональным символом скорби, памяти и борьбы за свободу Украины. Это произведение получило статус главного реквиема после событий Революции Достоинства в начале 2014 года. Под его звуки на Майдане Независимости провожали в последний путь погибших героев Небесной Сотни.

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