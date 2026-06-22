Угрожает ли Одессе и Николаеву цунами после землетрясения в Крыму

Сейсмически активная зона есть и в Карпатах

Зафиксированные в понедельник, 22 июня, в Крыму землетрясения очень беспокоят людей и вызывают немало вопросов: угрожают ли колебания земной коры другим территориям Украины, следует ли ожидать большого цунами и т.д.

"Телеграф" обратился за ответами к члену-корреспонденту НАН Украины (сейсмология), старшему научному сотруднику, кандидату физико-математических наук Кендзеру Александру.

— Насколько опасно было нынешнее землетрясение у берегов Крыма?

– Дома, лампы и другие консольно подвешенные предметы могут колебаться при таких землетрясениях. В действительности в этих местах бывают и более сильные землетрясения. Так, землетрясение 1927 года разрушило практически все побережье Крыма.

— Угрожает ли это землетрясение возникновением цунами в Черном море, которое пойдет в Одессу, Николаев и дальше?

— Нет, максимальное цунами, которое наблюдалось на берегу Черного моря не превышало высоту трех метров.

– А какая сила землетрясения нужна, чтобы цунами было 3-метровой высоты?

– Это не от силы землетрясения зависит, а от механизма. Если при землетрясении один блок поднялся, второй опустился, то в месте опускания блока море сначала схлынет, а затем снова поднимется вверх. Но больше всего, что наблюдали — это три метра. Теоретически так и считают, что землетрясения в Черном море не могут вызвать опасных цунами.

Как возникают землетрясения

— Может ли землетрясение у берегов Крыма быть предвестником землетрясения на материковой части Украины?

– Нет, это своя зона и свои причины, свои системы накопления энергии и потом внезапного освобождения.

— То есть в Карпатах или в Прикарпатье землетрясение не ударит?

— В Карпатах своих зон хватает. Практически каждый хребет отделяется друг от друга местами, которые гипотетически могут проявлять себя. Но для землетрясения не обязательно, чтобы были горы. Землетрясение происходит, например, в зоне Вранча на глубине 180 километров. А, например, в Полтаве или где-то еще, — не более 10 километров, поэтому они никаким способом не могут быть связаны между собой. Своя система разломов, свои механизмы скопления энергии.

Следить нужно за событиями по всей территории Украины, но не для того, чтобы предсказать землетрясение, а чтобы предсказать, как будет выглядеть колебания при землетрясении. И единственный способ защиты от землетрясения – это не прогноз, а строительство жилья в сейсмостойком варианте. Но для этого сейсмологи должны задать строителям условия, которые будут при максимально возможных землетрясениях.

Что предшествовало

22 июня у побережья Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Как сообщает Главный центр Специального контроля, всего за утро зафиксировали 5 землетрясений. Первое случилось в 5:09, а последнее в 8:48. Магнитуда самого слабого составила 3,3, а самого сильного — 4,2. Эпицентр последнего находился возле побережья Крыма на глубине 10 км.

Где в Крыму фиксировали землетрясение

Известно, что эпицентр находится в Черном море на глубине 16-25 км. Толчки ощущались в разных районах Севастополя.

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