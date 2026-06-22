Названа заветная цифра: какой должна быть очередь в "АТБ", чтобы открылась дополнительная касса

Покупатели могут не тратить время на долгое ожидание

Длинные очереди — распространенная проблема клиентов супермаркетов в часы пик. Однако, как оказалось, в "АТБ" существует правило, когда необходимо открывать дополнительную кассу.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник поддержки "АТБ". По его словам, по внутреннему регламенту сети, новая касса открывается, если очередь превышает 5 человек.

Таким образом, зная это правило, покупатели могут не тратить время на долгое ожидание (если у персонала есть такая возможность). Достаточно вежливо напомнить персоналу или администратору о внутреннем стандарте сети, чтобы процесс покупок стал комфортнее и быстрее для всех.

Кассы в АТБ

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о привычке покупателей, которую кассир "АТБ" назвал наиболее раздражительной во время работы. Она встречается довольно часто.