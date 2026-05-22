У вас наверняка есть это на кухне: как убрать неприятный запах в доме за минуты

Освежить воздух в доме помогут 5 простых ингредиентов

Неприятный запах в доме можно убрать без специальных спреев, используя простые средства, которые обычно есть дома.

Они недорогие, простые в использовании и являются более безопасной альтернативой бытовой химии. О лучших домашних средствах написали в "dm".

Сода и разрыхлитель – простые поглотители запахов

Пищевая сода и разрыхлитель хорошо справляются с запахами благодаря способности нейтрализовать кислотные соединения. Их можно использовать по-разному: посыпать на ковер или ткани или оставить открытую емкость в комнате. Это помогает не просто замаскировать запах, а снизить его причину.

Уксус – природный нейтрализатор

Обычный белый уксус часто используют в качестве домашнего средства против стойких запахов. Его кислотные свойства помогают ингибировать бактерии, вызывающие неприятный аромат. Достаточно поставить небольшую миску с уксусом в комнате или использовать, разбавив водой, для очистки поверхностей, например в холодильнике или мусорном ведре. После короткого времени сам запах уксуса исчезает.

Кофе и лимон – натуральная свежесть

Кофейная гуща и лимон не только перебивают запахи, но и создают приятный аромат в помещении. Их можно просто поставить в открытой емкости в комнате или даже в автомобиле. Для более выраженного эффекта к лимону иногда добавляют гвоздику. В результате воздух становится заметно свежее без искусственных ароматизаторов.

Как нейтрализовать неприятные запахи в доме. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как наполнить дом мягким природным ароматом.