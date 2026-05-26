Как приготовить шампиньоны без лишнего масла: лайфхак с водой (видео)
Шампиньоны часто получаются либо пережаренными в масле, либо "вареными" в собственном соке. Но есть простой лайфхак с добавлением воды, позволяющий получить золотистые, ароматные грибы быстрее и без лишнего жира
Жареные шампиньоны готовят как гарнир, начинку для пиццы или пасты. Но на сковороде они сначала впитывают все масло, затем выделяют много жидкости и долго не подрумяниваются. Из-за этого приходится добавлять больше масла и тратить дополнительное время на приготовление.
В TikTok-аккаунте America’s Test Kitchen есть видео с неожиданным лайфхаком. Оказывается, чтобы грибы быстро пожарились и приобрели аппетитную корочку, к ним в начале приготовления нужно добавить воду вместо масла. Рассказываем, как работает этот способ.
Почему грибы лучше готовить на воде
Большинство людей выкладывают грибы сразу на разогретую сковороду с маслом. Грибы моментально впитывают жир, а затем начинают выделять собственную влагу, после чего приходится ждать, пока вода испарится, и снова доливать масло.
Когда в сковороду сразу наливают воду вместе с грибами, пар начинает готовить их изнутри. Он ускоряет разрушение клеточных стенок и воздушных полостей внутри гриба, поэтому вся влага выходит гораздо быстрее. После того как вода испарится, остается только добавить немного масла, и грибы сразу берутся румяной корочкой. Такой подход экономит и время, и масло.
Как жарить шампиньоны в воде
Ингредиенты
- 500-600 г шампиньонов
- 60 мл (1/4 стакана) воды
- 1–2 ст. л. растительного масла
- соль, перец — по вкусу
- по желанию: чеснок, свежая зелень
Приготовление
- Очистите грибы и нарежьте их на кусочки среднего размера.
- Выложите грибы на холодную или слегка разогретую сухую сковороду.
- Налейте 60 мл воды и поставьте на средний огонь.
- Готовьте, помешивая, пока вся жидкость не испарится.
- Когда сковорода станет почти сухой, добавьте масло и увеличьте огонь до среднесильного.
- Обжарьте грибы до золотистой корочки, помешивая каждые 1-2 минуты.
- В конце посолите, поперчите, по желанию добавьте измельченный чеснок или нарезанную зелень.
Как и с чем подавать
Грибы, приготовленные по этому методу, подходят как в качестве самостоятельного гарнира, так и как дополнение к пасте, ризотто, пицце или тостам. Также их можно добавлять в омлет или суп на следующий день.