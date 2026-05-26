Как приготовить шампиньоны без лишнего масла: лайфхак с водой (видео)

Шампиньоны часто получаются либо пережаренными в масле, либо "вареными" в собственном соке. Но есть простой лайфхак с добавлением воды, позволяющий получить золотистые, ароматные грибы быстрее и без лишнего жира

Жареные шампиньоны готовят как гарнир, начинку для пиццы или пасты. Но на сковороде они сначала впитывают все масло, затем выделяют много жидкости и долго не подрумяниваются. Из-за этого приходится добавлять больше масла и тратить дополнительное время на приготовление.

В TikTok-аккаунте America’s Test Kitchen есть видео с неожиданным лайфхаком. Оказывается, чтобы грибы быстро пожарились и приобрели аппетитную корочку, к ним в начале приготовления нужно добавить воду вместо масла. Рассказываем, как работает этот способ.

Почему грибы лучше готовить на воде

Большинство людей выкладывают грибы сразу на разогретую сковороду с маслом. Грибы моментально впитывают жир, а затем начинают выделять собственную влагу, после чего приходится ждать, пока вода испарится, и снова доливать масло.

Когда в сковороду сразу наливают воду вместе с грибами, пар начинает готовить их изнутри. Он ускоряет разрушение клеточных стенок и воздушных полостей внутри гриба, поэтому вся влага выходит гораздо быстрее. После того как вода испарится, остается только добавить немного масла, и грибы сразу берутся румяной корочкой. Такой подход экономит и время, и масло.

Как жарить шампиньоны в воде

Ингредиенты

500-600 г шампиньонов

60 мл (1/4 стакана) воды

1–2 ст. л. растительного масла

соль, перец — по вкусу

по желанию: чеснок, свежая зелень

Приготовление

Очистите грибы и нарежьте их на кусочки среднего размера. Выложите грибы на холодную или слегка разогретую сухую сковороду. Налейте 60 мл воды и поставьте на средний огонь. Готовьте, помешивая, пока вся жидкость не испарится. Когда сковорода станет почти сухой, добавьте масло и увеличьте огонь до среднесильного. Обжарьте грибы до золотистой корочки, помешивая каждые 1-2 минуты. В конце посолите, поперчите, по желанию добавьте измельченный чеснок или нарезанную зелень.

Как и с чем подавать

Грибы, приготовленные по этому методу, подходят как в качестве самостоятельного гарнира, так и как дополнение к пасте, ризотто, пицце или тостам. Также их можно добавлять в омлет или суп на следующий день.