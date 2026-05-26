Як приготувати печериці без зайвої олії: лайфхак з водою (відео)

Печериці часто виходять або пересмаженими в олії, або "вареними" у власному соку. Але є простий лайфхак із додаванням води, який дозволяє отримати золотисті, ароматні гриби швидше й без зайвого жиру

Смажені печериці готують як гарнір, начинку для піци чи пасти. Але на сковорідці вони спершу вбирають всю олію, потім виділяють багато рідини і довго не підрум'янюються. Через це доводиться додавати більше олії і витрачати додатковий час на приготування.

У TikTok-акаунті America's Test Kitchen є відео з несподіваним лайфхаком. Виявляється, щоб гриби швидко посмажилися і набули апетитної скоринки, до них на початку приготування потрібно додати воду замість олії. Розповідаємо, як працює цей метод.

Чому гриби краще готувати з водою

Більшість людей викладають гриби відразу на розігріту сковорідку з олією. Гриби моментально вбирають жир, а потім починають виділяти власну вологу, після чого доводиться чекати, доки вода випарується, і знову доливати олію.

Коли в сковорідку одразу наливають воду разом із грибами, пара починає готувати їх зсередини. Вона прискорює руйнування клітинних стінок і повітряних порожнин усередині гриба, тому вся волога виходить набагато швидше. Після того як вода випарується, залишається тільки додати трохи олії, і гриби одразу беруться рум'яною скоринкою. Такий підхід економить і час, і олію.

Як смажити печериці у воді

Інгредієнти

500-600 г шампіньйонів

60 мл (1/4 склянки) води

1–2 ст. л. рослинної олії

сіль, перець — за смаком

за бажанням: часник, свіжа зелень

Приготування

Почистіть гриби і наріжте їх на шматочки середнього розміру. Викладіть гриби на холодну або злегка розігріту суху сковорідку. Налийте 60 мл води і поставте на середній вогонь. Готуйте помішуючи, доки вся рідина не випарується. Коли сковорідка стане майже суха, додайте олію і збільшіть вогонь до середньо-сильного. Обсмажте гриби до золотистої скоринки, помішуючи кожні 1–2 хвилини. Наприкінці посоліть, поперчіть, за бажанням додайте роздавлений часник або рубану зелень.

Як і з чим подавати

Гриби, приготовані за цим методом, підходять як самостійний гарнір, так і як доповнення до пасти, ризото, піци або тостів. Також їх можна додавати в омлет або суп наступного дня.