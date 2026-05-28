В "АТБ" действует суровое табу для работниц: что и почему им запрещено

Марина Ищенко
Внешний вид продавцов должен быть соответствующим. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть правила санитарии

Работники сети "АТБ" должны придерживаться дрескода. Касается это и женщин.

В сети ответили на популярный вопрос о длине и цвете ногтей. Там объяснили, что работа с продуктами питания, кассовыми аппаратами и постоянный контакт с покупателями требуют строгого соблюдения гигиенических норм и профессионального этикета.

"В сети существует распоряжение, где четко указаны стандарты внешнего вида работников магазинов. Основное — работники должны носить фирменную одежду, иметь чистый и опрятный внешний вид, сдержанный макияж и цвет ногтей. Но ведь все мы люди, и вкусы у всех разные", — рассказали журналистам gazeta.ua работники супермаркета.

Кроме того, внешний вид волос четко регламентирован правилами санитарии. Оно обязательно должно быть чистым и хорошо расчесанным. Длинные косы женщины должны собирать в хвост, шишку или заплетать, чтобы она не мешала во время работы и не могла случайно попасть в продукты или на кассовую ленту.

А фирменную одежду работники магазина должны одевать чистыми и заменять при загрязнении.

