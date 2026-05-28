В Киеве сдают автодом для тех, кого все достало. Сколько стоит экзотическое жилье (фото)

Елена Руденко
Теоретически такое жилье можно разместить где захочется. Фото Коллаж "Телеграф"

Внутри есть большая кровать и кухня

В Киеве сдают в аренду автодом. За месяц пользования комфортабельным фургоном, который "можно поставить в центре Киева или возле парка и жить беззаботную жизнь", просят 4 тысячи гривен.

Объявление опубликовано в сети. К нему добавлено фото изнутри "жилья" — достаточно большое спальное место, компактная кухня с электроплитой и даже духовкой. Шкафчики, стол с креслом. Автор объявления уверяет, что владелец фургона официально подпишет договор.

Внутри тесно, но симпатично

Как украинцы реагируют на предложение аренды фургона

Многие довольно скептически отнеслись к утверждению, что фургон можно поставить в центре Киева. На самом деле, конечно, никто не позволит надолго ставить его там, где вздумается. В то же время, многим идея пожить подальше от людей в таком автодоме кажется привлекательной, однако не хватает удобств. Вот некоторые из комментариев:

  • Ну хотел бы я увидеть как поставишь ее где угодно
  • По поводу поставить где угодно – фигня. А так — для человека, которого все "задолбало" и прочее — почему бы и нет
  • Зато компактно
  • Жалко душа нет и стиралки
  • Можно прицепить к бусику и поехать куда угодно, домик на колесах

#Киев #Жилье #Аренда #Фургон