Отпугивать птиц от миллионеров: на Карибах нашли работу мечты, за которую еще и неплохо платят (видео)

Обеспокоенность агрессивными пернатыми воришками дошла даже до Ассоциации отелей Венеции

В люксовых отелях по всему миру распространяется новый тренд — водяная война с чайками. Специализированный персонал защищает клиентов необычным способом и привлекает внимание зевак.

В Сети распространяется вирусное видео, где мужчина с большим водяным пистолетом патрулирует ресторан у бассейна на Карибах и "открывает огонь" по назойливым птицам, которые норовят украсть еду у посетителей. Ролик удивил многих, но, как оказалось, эта работа официальна и уже широко распространена в элитных отелях.

Впервые на тренд обратили внимание еще в 2022 году. Тогда, согласно сообщениям СМИ, отели Gritti Palace и Hotel Monaco & Grand Canal в Венеции начали вооружать своих гостей водяными пистолетами оранжевого цвета, так как, по некоторым данным, чайки не любят его.

Обеспокоенность агрессивными пернатыми воришками дошла даже до Ассоциации отелей Венеции, и она даже организовала семинар, чтобы обсудить идеи, как отпугивать птиц. Обсуждение включало применение специальной акустической системы и неприятных запахов.

Отели на Карибах, судя по видео, решили не вооружать пистолетами постояльцев и взяли дело в свои руки. К слову, никакой отдельной должности отпугивателя птиц с водяным пистолетом, вероятнее всего, нет, и такие обязанности выпали на плечи смотрителей бассейна. За такую работу линейный персонал на Карибах обычно зарабатывает в среднем от 12 до 18 долларов в час без учета чаевых. Поэтому воевать с чайками водой оказывается еще и выгодным занятием.

