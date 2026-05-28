Украинцы штампуют анекдоты об "АТБ": подборка уморительных шуток для настроения
Юмор на тему известных магазинов уже плотно вошел в жизнь украинцев
Сеть супермаркетов "АТБ" за годы своего существования стала "народной". Популярность бренда оказалась настолько высокой, что её увековечили даже в анекдотах.
"Телеграф", ссылаясь на издание Gazeta.ua, публикует шутки про "АТБ", которые придумали украинцы.
К примеру, во время пандемии COVID-19 охранники магазинов АТБ проверяли температуру на входе в супермаркет.
Об этом составили анекдот:
"У охранника АТБ сломался термометр. На входе он просто целует всех покупателей в лоб"
Также в народном творчестве упоминается работа сети во время войны:
"Лезут орки, едут танки — не гребет, Мы сегодня снова идем в АТБ".
Во время атак на Курск и Белгород украинцы начали придумывать шутки о расширении сети:
"Кто-то знает, в Белгороде и Курске уже набирают кассиров для АТБ?".
Многие анекдоты, где упоминается любимая сеть супермаркетов, посвящены обыденной жизни украинцев.
"Ти де працюєш?
- Викладаю хімію
- У школі чи університеті?
-В АТБ"
((В переводе на русский язык шутка теряет свой шарм, так как украинское слово "викладаю" одновременно означает и "преподаю", и "выкладываю товар на полки". — Ред.).
И, конечно, куда же без классического семейного юмора о знаменитом салате "Сельдь под шубой":
"– Дорогой, я хочу шубу.
– Мое ты золото. Я тоже!
Ставь вариться свеклу с картофелем,
а я — в АТБ за селедкой".
