Украинцы штампуют анекдоты об "АТБ": подборка уморительных шуток для настроения

Юмор на тему известных магазинов уже плотно вошел в жизнь украинцев

Сеть супермаркетов "АТБ" за годы своего существования стала "народной". Популярность бренда оказалась настолько высокой, что её увековечили даже в анекдотах.

"Телеграф", ссылаясь на издание Gazeta.ua, публикует шутки про "АТБ", которые придумали украинцы.

К примеру, во время пандемии COVID-19 охранники магазинов АТБ проверяли температуру на входе в супермаркет.

Об этом составили анекдот:

"У охранника АТБ сломался термометр. На входе он просто целует всех покупателей в лоб"

Также в народном творчестве упоминается работа сети во время войны:

"Лезут орки, едут танки — не гребет, Мы сегодня снова идем в АТБ".

Во время атак на Курск и Белгород украинцы начали придумывать шутки о расширении сети:

"Кто-то знает, в Белгороде и Курске уже набирают кассиров для АТБ?".

Многие анекдоты, где упоминается любимая сеть супермаркетов, посвящены обыденной жизни украинцев.

"Ти де працюєш?

- Викладаю хімію

- У школі чи університеті?

-В АТБ"

((В переводе на русский язык шутка теряет свой шарм, так как украинское слово "викладаю" одновременно означает и "преподаю", и "выкладываю товар на полки". — Ред.).

И, конечно, куда же без классического семейного юмора о знаменитом салате "Сельдь под шубой":

"– Дорогой, я хочу шубу.

– Мое ты золото. Я тоже!

Ставь вариться свеклу с картофелем,

а я — в АТБ за селедкой".

