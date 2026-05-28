Окорок или лопатка: только один вид мяса подходит для гуляша

Не каждый кусок свинины подходит для приготовления гуляша

Гуляш кажется простым блюдом – бросил мясо в кастрюлю, добавил лук с морковью, и готово. Но не всегда он выходит нежным. Главный секрет вкусного гуляша – в правильном выборе мяса.

Можно взять свиной окорок, корейку или шею, но ни один не даст того результата, который получается из лопатки. Именно это мясо превращает обычный гуляш в блюдо, от которого невозможно оторваться.

Какое мясо выбрать для приготовления гуляша

Свиная лопатка имеет особую структуру. В этом мясе есть тонкие прослойки жира и большое количество соединительной ткани, богатой коллагеном. Именно этот коллаген и является главным "ингредиентом" вкусного гуляша.

Во время медленного тушения коллаген превращается в желатин, который и делает мясо невероятно нежным. В то же время этот процесс естественным образом загущает подливку, придавая ей бархатную текстуру, которой никогда не добиться из постной корейки, объясняют кулинары с портала Pysznosci.

Тем временем окорок и корейка после длительного тушения становятся сухими, жесткими и волокнистыми. Лопатка выигрывает и по сравнению с ошейком, потому что она более легкая и менее жирная. Гуляш из лопатки получается насыщенным на вкус, но не тяжелым.

Рецепт гуляша из лопатки с морковью — пошагово

Ингредиенты

800 г свиной лопатки

2 большие моркови

2 средние луковицы

2 зубчика чеснока

500–700 мл бульона или воды

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

1 ч. л. сладкой паприки

½ ч. л. острой паприки

соль и черный перец — по вкусу

растительное масло или смалец для жарки

Этапы приготовления