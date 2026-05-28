Окорок или лопатка: только один вид мяса подходит для гуляша
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не каждый кусок свинины подходит для приготовления гуляша
Гуляш кажется простым блюдом – бросил мясо в кастрюлю, добавил лук с морковью, и готово. Но не всегда он выходит нежным. Главный секрет вкусного гуляша – в правильном выборе мяса.
Можно взять свиной окорок, корейку или шею, но ни один не даст того результата, который получается из лопатки. Именно это мясо превращает обычный гуляш в блюдо, от которого невозможно оторваться.
Какое мясо выбрать для приготовления гуляша
Свиная лопатка имеет особую структуру. В этом мясе есть тонкие прослойки жира и большое количество соединительной ткани, богатой коллагеном. Именно этот коллаген и является главным "ингредиентом" вкусного гуляша.
Во время медленного тушения коллаген превращается в желатин, который и делает мясо невероятно нежным. В то же время этот процесс естественным образом загущает подливку, придавая ей бархатную текстуру, которой никогда не добиться из постной корейки, объясняют кулинары с портала Pysznosci.
Тем временем окорок и корейка после длительного тушения становятся сухими, жесткими и волокнистыми. Лопатка выигрывает и по сравнению с ошейком, потому что она более легкая и менее жирная. Гуляш из лопатки получается насыщенным на вкус, но не тяжелым.
Рецепт гуляша из лопатки с морковью — пошагово
Ингредиенты
- 800 г свиной лопатки
- 2 большие моркови
- 2 средние луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 500–700 мл бульона или воды
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- 1 ч. л. сладкой паприки
- ½ ч. л. острой паприки
- соль и черный перец — по вкусу
- растительное масло или смалец для жарки
Этапы приготовления
- Лопатку вымойте, обсушите и нарежьте кубиками примерно 2–3 см. Посыпьте солью, перцем и паприкой.
- На сильном огне обжарьте мясо порциями до румяной корочки, а затем переложите мясо в кастрюлю.
- На той же сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, в конце добавьте чеснок, пропущенный через пресс. Переложите к мясу.
- Залейте все горячим бульоном или водой, добавьте лавровый лист и душистый перец. Тушите под крышкой на медленном огне около 45 минут.
- Морковь очистите и нарежьте полукружочками. Добавьте в кастрюлю и тушите еще 30–40 минут, пока мясо не станет совсем мягким, а морковь не отдаст соусу свою сладость.
- Если подливка получилась слишком жидкой – выварите ее без крышки несколько минут или загустите щепоткой муки, разведенной в холодной воде.