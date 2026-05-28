Кого не мобилизуют летом 2026 года: полный список категорий и болезней

Какие правила призыва в ряды ВСУ будут работать летом 2026 года

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, однако действующее законодательство определяет ряд категорий граждан, которых не могут призвать или имеют право на отсрочку. Летом 2026 года правила мобилизации по-прежнему зависят от состояния здоровья, семейных обстоятельств, профессии и обучения.

ТСН.ua объясняет, кого летом 2026 года не могут мобилизовать и кто может получить отсрочку. Прежде всего призыву не подлежат мужчины, которых официально признали непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Соответствующее решение принимает военно-врачебная комиссия после медицинского осмотра.

Кого не могут призвать в ВСУ

Мобилизации не подлежат мужчины до 25 лет, которые не служили в армии и не находятся в запасе. Они имеют статус призывников и могут вступить в армию только добровольно — по контракту "18-24".

Однако из этого правила существует исключение. Если лицо к 25 годам уже проходило военную службу или имеет военное обучение, оно автоматически становится военнообязанным. В таком случае его могут мобилизовать еще до 25 лет.

Для большинства военнообязанных предельный возраст пребывания на службе составляет 60 лет. Для представителей высшего офицерского состава этот срок может продлиться до 65 лет. После достижения 60-летнего возраста разрешено оставаться на службе добровольно — на контрактной основе.

Не подлежат мобилизации и граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время защиты Украины.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Отсрочка означает временное освобождение от мобилизации. Закон определяет несколько оснований для его получения: семейные обстоятельства, обучение, работа или состояние здоровья.

Не мобилизуют мужчин, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей, при отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Право на отсрочку также имеют родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка, ухаживают за ребенком с инвалидностью или заботятся о близких родственниках с инвалидностью I или II группы.

Отдельно закон предусматривает отсрочку для семей, где один из супругов проходит военную службу, а в семье есть несовершеннолетний ребенок.

Основанием для отсрочки или полного освобождения от службы может быть и состояние здоровья. В частности, это касается лиц с инвалидностью I, II или III группы. Кроме того, до одного года отсрочки могут предоставить тем, кого военно-врачебная комиссия (ВЛК) временно сочла непригодными.

Временное право не быть мобилизованными имеют и некоторые студенты, прежде всего те, кто впервые получает высшее образование.

Отсрочку могут оформить также докторанты, интерны, педагоги и преподаватели, если они работают не менее, чем на 0,75 ставки.

Исключения действуют для госслужащих, судей, народных депутатов, дипломатов и работников органов военного управления.

Еще одна категория – работники критически важных предприятий. Это касается оборонной сферы, медицины, энергетики, связи и других отраслей, от которых зависит стабильное функционирование страны. Для таких работников предусмотрен механизм бронирования.

Право на отсрочку имеют и находившиеся в плену гражданские лица.

При каких болезнях не мобилизуют

Список заболеваний, которые могут стать основанием для непригодности военной службы, определен приказом Минобороны №402.

В частности, речь идет о тяжелых психических расстройствах, онкологических заболеваниях с метастазами, серьезных болезнях сердца, легких, почек и нервной системы.

Основанием для непригодности могут быть тяжелые формы эпилепсии, ампутация конечностей, значительные проблемы с позвоночником, бронхиальная астма, сердечная недостаточность или сахарный диабет.

В этот перечень входят и некоторые инфекционные заболевания, в частности ВИЧ, СПИД, туберкулез и тяжелые формы гепатита.

В то же время окончательное решение в каждом частном случае принимает военно-врачебная комиссия. Именно ВЛК определяет, является ли человек полностью непригодным к службе или требует лечения и повторного осмотра.

Напомним, в июне 2026 года некоторые мужчины с инвалидностью могут потерять отсрочку. Это касается всех групп.