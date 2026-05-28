Окіст чи лопатка: лише один вид м'яса підходить для гуляшу

Не кожен шматок свинини підходить для приготування гуляшу

Гуляш здається простою стравою — кинув м'ясо в каструлю, додав цибулю з морквою, і готово. Проте не завжди він виходить ніжним. Головний секрет смачного гуляшу — у правильному виборі м’яса.

Можна взяти свинячий окіст, корейку або шию, але жоден із них не дасть того результату, який виходить із лопатки. Саме це м'ясо перетворює звичайний гуляш на страву, від якої неможливо відірватися.

Яке м’ясо обрати для приготування гуляшу

Свиняча лопатка має особливу структуру. В цьому м’ясі є тонкі прошарки жиру та велика кількість сполучної тканини, багатої на колаген. Саме цей колаген і є головним "інгредієнтом" смачного гуляшу.

Під час повільного тушкування колаген перетворюється на желатин, який робить м'ясо неймовірно ніжним. Водночас цей процес природно загущує підливу, надаючи їй оксамитову текстуру, якої ніколи не досягнути з пісної корейки чи окісту, пояснюють кулінари з порталу Pysznosci.

Тим часом окіст та корейка після тривалого тушкування стають сухими, жорсткими і волокнистими. Лопатка виграє і порівняно з шийною частиною, бо вона легша і менш жирна. Гуляш з лопатки виходить насиченим на смак, але не важким.

Рецепт гуляшу з лопатки з морквою — покроково

Інгредієнти

800 г свинячої лопатки

2 великі моркви

2 середні цибулини

2 зубчики часнику

500–700 мл бульйону або води

2 лаврові листки

3 горошини запашного перцю

1 ч. л. солодкої паприки

½ ч. л. гострої паприки

сіль і чорний перець — за смаком

рослинна олія або смалець для смаження

Гуляш. Фото cesmak.info

Етапи приготування