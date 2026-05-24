Что добавить к яйцам, чтобы блюдо превратилось в ресторанное

Наталья Граковская
Яйца не будут пережаренными. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Секрет – в очень простом ингредиенте

Жареные яйца кажутся очень простым блюдом. Но они могут получиться либо пересушенными, либо наоборот слишком жидкими. Чтобы текстура была нежной и равномерной, есть один простой прием.

Автор кулинарного блога Менди Ли предлагает добавлять в яйца немного крахмала. Это помогает сделать омлет более мягким и кремовым без лишних усилий.

Почему этот лайфхак работает

Когда яйца нагреваются, их белки начинают сворачиваться, крепко связываясь между собой и буквально "выжимая" воду. Крахмал замедляет процесс свертывания белков, не позволяя им сжиматься слишком сильно. В результате яйца остаются нежными, мягкими и удерживают всю влагу внутри, даже если вы немного передержали их на огне.

Как пожарить яйца вкусно

Ингредиенты

  • 4 больших яйца
  • 4 столовые ложки несоленого сливочного масла
  • 2 чайные ложки кукурузного, картофельного или тапиокового крахмала
  • 1,5 столовые ложки молока или воды
  • соль и черный перец — по вкусу
Яйца скрембл. Фото: Shuba.ua

Приготовление

  1. В средней миске взбейте яйца с большой щепоткой соли до образования пены.
  2. В отдельной небольшой миске смешайте крахмал с молоком или водой до однородной жидкости без комочков.
  3. Соедините яичную смесь с крахмальной и хорошо перемешайте.
  4. На большой антипригарной сковороде на среднем огне растопите сливочное масло до полного растворения и появления пены.
  5. Влейте яичную смесь и оставьте на 5 секунд, после чего начинайте аккуратно перемешивать.
  6. Готовьте, помешивая, от 15 секунд до 1 минуты – пока масса не загустеет, но при этом останется влажной и блестящей.
  7. Снимите яйца с огня, пока они выглядят чуть-чуть недоготовленными, так как они продолжают готовиться от остаточного тепла. После приготовления посолите и поперчите.

В этом рецепте предлагается использовать много сливочного масла. Автор рецепта уверяет, что яйца не будут слишком жирными, в том числе и благодаря крахмалу. Зато блюдо получится с глубоким сливочным вкусом.

