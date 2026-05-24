Что добавить к яйцам, чтобы блюдо превратилось в ресторанное

Секрет – в очень простом ингредиенте

Жареные яйца кажутся очень простым блюдом. Но они могут получиться либо пересушенными, либо наоборот слишком жидкими. Чтобы текстура была нежной и равномерной, есть один простой прием.

Автор кулинарного блога Менди Ли предлагает добавлять в яйца немного крахмала. Это помогает сделать омлет более мягким и кремовым без лишних усилий.

Почему этот лайфхак работает

Когда яйца нагреваются, их белки начинают сворачиваться, крепко связываясь между собой и буквально "выжимая" воду. Крахмал замедляет процесс свертывания белков, не позволяя им сжиматься слишком сильно. В результате яйца остаются нежными, мягкими и удерживают всю влагу внутри, даже если вы немного передержали их на огне.

Как пожарить яйца вкусно

Ингредиенты

4 больших яйца

4 столовые ложки несоленого сливочного масла

2 чайные ложки кукурузного, картофельного или тапиокового крахмала

1,5 столовые ложки молока или воды

соль и черный перец — по вкусу

Яйца скрембл. Фото: Shuba.ua

Приготовление

В средней миске взбейте яйца с большой щепоткой соли до образования пены. В отдельной небольшой миске смешайте крахмал с молоком или водой до однородной жидкости без комочков. Соедините яичную смесь с крахмальной и хорошо перемешайте. На большой антипригарной сковороде на среднем огне растопите сливочное масло до полного растворения и появления пены. Влейте яичную смесь и оставьте на 5 секунд, после чего начинайте аккуратно перемешивать. Готовьте, помешивая, от 15 секунд до 1 минуты – пока масса не загустеет, но при этом останется влажной и блестящей. Снимите яйца с огня, пока они выглядят чуть-чуть недоготовленными, так как они продолжают готовиться от остаточного тепла. После приготовления посолите и поперчите.

В этом рецепте предлагается использовать много сливочного масла. Автор рецепта уверяет, что яйца не будут слишком жирными, в том числе и благодаря крахмалу. Зато блюдо получится с глубоким сливочным вкусом.