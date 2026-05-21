Без морозилки и без сушки: как лучше заготовить укроп

Простой способ сохранить зелень без потери вкуса, аромата и цвета

Большинство хозяек или сушат укроп, или замораживают его. Оба способа рабочие, но имеют существенные минусы. После сушки зелень теряет добрую половину эфирных масел, а замороженный укроп после таяния становится водянистым, темнеет и теряет текстуру.

Существует старый проверенный метод, о котором сегодня часто забывают – сухое засоливание. Соль работает как природный консервант. Она "запечатывает" эфирные масла внутри зелени. Засоленный укроп сохраняет свой вкус, насыщенный цвет и аромат, словно его только что срезали с грядки.

Как засолить укроп

Прежде всего укроп нужно промыть и хорошо высушить. Разложите зелень на полотенце и дайте полностью обсохнуть, или промокните бумажными салфетками. Если на веточках останется хотя бы капля сырой воды, заготовка в банке может забродить или покрыться плесенью.

Для этого рецепта не подходит йодированная соль или "экстра". Из-за йодированной соли зелень изменит цвет и будет иметь неприятный привкус, а мелкая соль слишком быстро растворяется, из-за чего укроп может перекиснуть.

Также важно срезать толстые нижние стебли. Они слишком жесткие и не просолятся равномерно. Их можно заморозить отдельно пучками и зимой использовать для приготовления бульона.

Ингредиенты

500–700 г свежего укропа

80–120 г соли (по вкусу)

стеклянные банки с капроновыми крышками

Способ приготовления

Тщательно промойте укроп, просушите и мелко нарежьте его. Переложите нарезанную зелень в большую миску. Постепенно добавьте соль и хорошо перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по всей массе. Дайте укропу постоять несколько минут, чтобы он выделил сок и стал ароматнее. Плотно утрамбуйте зелень в сухие чистые банки и закройте.

Как и с чем подавать

Соленый укроп можно добавлять в первые блюда за 1–2 минуты до окончания варки или непосредственно в тарелку. Также можно смешать ложку соленого укропа с растительным или сливочным маслом и полить отварной картофель или кашу.

Храните соленый укроп в прохладном месте – на нижней полке в холодильнике или в сухом погребе.