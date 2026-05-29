Не все знают, что "Лануся" — это тоже Светлана: подборка красивых обращений на украинском

Языковед назвал 9 красивых форм

Имя Светлана уже многие годы остается одним из самых популярных в Украине. У него немало нежных и разговорных форм, которые украинцы часто используют в повседневной жизни.

Об этом рассказал языковой наставник Адам Диденко на своей странице в Instagram. Он поделился наиболее распространенными ласковыми формами имени Светлана.

Среди них:

Светланка;

Светланочка;

Светланонька;

Свитка;

Лана;

Ланка;

Ланочка;

Ланонька;

Лануся.

Что означает имя Светлана

Есть несколько версий происхождения этого имени. По одной из них, Светлана является женской формой древнего славянского мужского имени Светлана, что означает "светлый". Считается, что имя образовалось от сочетания слов "свет" и "лан".

Чаще имя трактуют как "озаренная", "чистая" или "светлая". Его значение может описывать как внешность человека – например, светлые волосы, так и внутренние черты – доброту и чистоту души.

Также существует версия о греческом происхождении имени. Его связывают с именами Фотина или Фотиния, в переводе означающими "свет". Именно таким именем Светлан часто называют во время крещения.

Известность имени значительно возросла в начале XIX века. Впервые использовал писатель Александр Востоков в поэме "Светлана и Мстислав" в 1802 году. После этого имя не раз появлялось в произведениях поэтов и писателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ласково обратиться к Гале на украинском языке.