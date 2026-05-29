Не всі знають, що "Лануся" — це теж Світлана: добірка красивих звертань українською

Мовознавець назвав 9 красивих форм

Ім’я Світлана вже багато років залишається одним із найпопулярніших в Україні. Воно має чимало ніжних і розмовних форм, які українці часто використовують у повсякденному житті.

Про це розповів мовний наставник Адам Діденко на своїй сторінці в Instagram. Він поділився найпоширенішими пестливими формами імені Світлана.

Серед них:

Світланка;

Світланочка;

Світланонька;

Світка;

Лана;

Ланка;

Ланочка;

Ланонька;

Лануся.

Що означає ім’я Світлана

Існує кілька версій походження цього імені. За однією з них, Світлана є жіночою формою давнього слов’янського чоловічого імені Светлан, що означає "світлий". Вважається, що ім’я утворилося від поєднання слів "світло" та "лан".

Найчастіше ім’я трактують як "осяйна", "чиста" або "світла". Його значення може описувати як зовнішність людини — наприклад, світле волосся, так і внутрішні риси — доброту та чистоту душі.

Також існує версія про грецьке походження імені. Його пов’язують з іменами Фотина або Фотинія, які в перекладі означають "світло". Саме таким ім’ям Світлан часто називають під час хрещення.

Популярність імені значно зросла на початку XIX століття. Вперше його використав письменник Олександр Востоков у поемі "Світлана і Мстислав" у 1802 році. Після цього ім’я неодноразово з’являлося у творах поетів та письменників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як лагідно звернутися до Галі українською мовою.