Повалий получила тюремный срок в Украине: сколько и за что

Что потеряла певица из-за поддержки России?

Бывшую народную артистку Украины Таисию Повалий, которая после 2014 года переехала в Россию и открыто поддержала кремлевскую пропаганду, приговорили к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества. Также права на часть его творчества перешли государству.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Винницкий городской суд 28 мая признал Повалий виновной в коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Суд назначил певице 12 лет лишения свободы, а также запретил занимать определенные должности сроком на 15 лет. Приговор вступит в силу после фактического задержания осужденной. Кроме того, все принадлежащее ей имущество конфискуют в доход государства.

По данным прокуратуры, после революции Достоинства и начала войны на Донбассе Повалий уехала в Россию, где поселилась в Москве и продолжила творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году она получила российское гражданство.

Следствие установило, что артистка системно поддерживала государство-агрессора: участвовала в пропагандистских концертах для участников так называемой "СВО", выступала на мероприятиях, посвященных незаконному "присоединению" украинских территорий к РФ, а также регулярно появлялась в российских медиа, где оправдывала войну против Украины.

В прокуратуре напомнили, что еще в 2024 году Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании активов Повалий в доход государства. А в 2025 году Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал за государством имущественные права на девять песен певицы.