На месте Каховского водохранилища теперь уникальный лес (фотосравнение)

Сразу после подрыва плотины под водой оказались 620 квадратных километров территории четырех областей

Уже 6 июня 2026 года будет ровно три года, как россияне разрушили дамбу на Каховском водохранилище. Сейчас эта территория буквально превратилась в огромный лес.

"Телеграф" покажет, как выглядело водохранилище после подрыва плотины и как изменилось за три года. Заметим, что уникальный лес на этой территории занимает более двух тысяч квадратных километров.

О подрыве плотины ГЭС на Каховском водохранилище стало известно в ночь на 6 июня 2023 года. К утру немало близлежащих населенных пунктов затопило, а территория водохранилища опустела. Тогда экологи говорили о катастрофических последствиях для экологии и орошения юга.

Каховское водохранилище до подрыва и после. Фото: спутниковые снимки из сети

Каховское водохранилище после подрыва. Фото: открытые источники

Последствия подрыва Каховского водохранилища. Фото: местные каналы

Каховское водохранилище на карте

Через несколько дней после подрыва дамбы на месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший все масштабы бедствия. Как видно на фото, почва довольно быстро высохла и начала трескаться, а морская флора и фауна мгновенно погибли.

Каховское водохранилище после подрыва дамбы. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Почва на территории бывшего водохранилища в 2023 году

Уже через три года "пустыня" Каховского водохранилища буквально превратилась в лес. Как показал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации "Украинская природоохранная группа", уже сейчас здесь можно встретить деревья высотой в 7 м, ствол которых достигает размера запястья взрослого человека.

Каховское водохранилище спустя три года. Фото: Алексей Василюк

Каховское водохранилище в июне 2023 и 2024

По словам эксперта, молодой лес хорошо переживает зиму и постепенно формирует новый уникальный ареал. Многие мелкие животные и пернатые активно обживают территорию. На территории бывшего водохранилища уже появилось около 400 видов растений, где основу составляют ивы и тополя. Размножаются по полной и насекомые, для которых расположение зелени создает идеальные условия для жизни.

