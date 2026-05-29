На месте Каховского водохранилища теперь уникальный лес (фотосравнение)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сразу после подрыва плотины под водой оказались 620 квадратных километров территории четырех областей
Уже 6 июня 2026 года будет ровно три года, как россияне разрушили дамбу на Каховском водохранилище. Сейчас эта территория буквально превратилась в огромный лес.
"Телеграф" покажет, как выглядело водохранилище после подрыва плотины и как изменилось за три года. Заметим, что уникальный лес на этой территории занимает более двух тысяч квадратных километров.
О подрыве плотины ГЭС на Каховском водохранилище стало известно в ночь на 6 июня 2023 года. К утру немало близлежащих населенных пунктов затопило, а территория водохранилища опустела. Тогда экологи говорили о катастрофических последствиях для экологии и орошения юга.
Через несколько дней после подрыва дамбы на месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший все масштабы бедствия. Как видно на фото, почва довольно быстро высохла и начала трескаться, а морская флора и фауна мгновенно погибли.
Уже через три года "пустыня" Каховского водохранилища буквально превратилась в лес. Как показал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации "Украинская природоохранная группа", уже сейчас здесь можно встретить деревья высотой в 7 м, ствол которых достигает размера запястья взрослого человека.
По словам эксперта, молодой лес хорошо переживает зиму и постепенно формирует новый уникальный ареал. Многие мелкие животные и пернатые активно обживают территорию. На территории бывшего водохранилища уже появилось около 400 видов растений, где основу составляют ивы и тополя. Размножаются по полной и насекомые, для которых расположение зелени создает идеальные условия для жизни.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит сейчас оккупированный Россией курорт Азовского моря Урзуф и что изменилось.