Почему беспризорные собаки опаснее волков: объяснение зоолога

По словам эксперта, отсутствие крупных хищников создает "беспорядок" в природе

Беспризорные собаки могут охотиться на крупных копытных животных и калечить их. Их замечали в десятках километров от места привычного проживания.

Что нужно знать:

Беспризорные собаки могут охотиться на крупных копытных животных

Стаи собак часто калечат косуль во время приступов.

Собаки занимают нишу хищников там, где нет волков

Зоолог, менеджер проектов "Редкие виды" WWF-УкраинаИгорь Дикийобъяснил "Телеграфу", что если территорию не контролируют настоящие хищники, то на нее начинают "заходит кто-либо и начинается беспорядок".

Собаки, хоть и способны объединяться в стаи и добывать пищу, из-за неумения охотиться иногда просто калечат животных. Среди их целей – косули.

Там, где нет волков, там охотятся и калечат животных копытных беспризорные собаки, которые способны охотиться стайно тоже. И они, кстати, не умеют так охотиться, как волки — они часто калечат тех же косуль. Игорь Дикий, зоолог

Дикий отмечает, что это могут подтвердить охотники с большим стажем. Добычей стаи часто становятся также и меньшие животные.

Заметим, подобный случай произошел на Ровенщине, где в Парке исторической реконструкции "Оствица" стая бездомных собак от 8 до 12 особей убила четырех овец и уток ради забавы. Фиксировали случаи уничтожения домашнего скота и птицы бездомными собаками и в других областях. Особо опасны стаи собак тем, что они не боятся людей. В то же время, волки избегают нападения на людей, за исключением возможных случаев бешенства, когда животное больно.

