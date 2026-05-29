Можно потихоньку забывать о Wi-Fi? Новая технология передает интернет через свет гораздо быстрее

Световая беспроводная система передает данные без радиоволн

Ученые создали новую беспроводную технологию, передающую данные с помощью света вместо радиоволн.

В лабораторных тестах она смогла развить очень высокую скорость – более 360 Гбит/с – и при этом тратила примерно вдвое меньше энергии, чем обычный Wi-Fi, как написали в Daily Galaxy.

Система работает благодаря массиву миниатюрных лазеров, одновременно передающих несколько потоков данных через пространство. В тестах использовали 21 лазер из 25 на чипе, каждый из которых передавал отдельный сигнал, что позволило достичь рекордной суммарной скорости.

Компактная микросхемная платформа с лазерами и оптикой формирует структурированную сетку света для передачи данных

Чтобы избежать помех между световыми потоками, ученые применили специальную систему линз, которая упорядочивает и распределяет лучи на приемнике. Это позволяет нескольким сигналам передаваться одновременно без существенных потерь качества даже в пределах одной комнаты.

Исследователи объясняют, что технология не должна заменить Wi-Fi, а скорее дополнить его в местах с высокой нагрузкой на сеть. Это может уменьшить перегрузку радиочастот и обеспечить более стабильную связь в будущем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как один простой металлический предмет может улучшить работу Wi-Fi роутера и сделать интернет быстрее — об этом лайфхаке рассказали испанские эксперты.