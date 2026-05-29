Можно потихоньку забывать о Wi-Fi? Новая технология передает интернет через свет гораздо быстрее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Световая беспроводная система передает данные без радиоволн
Ученые создали новую беспроводную технологию, передающую данные с помощью света вместо радиоволн.
В лабораторных тестах она смогла развить очень высокую скорость – более 360 Гбит/с – и при этом тратила примерно вдвое меньше энергии, чем обычный Wi-Fi, как написали в Daily Galaxy.
Система работает благодаря массиву миниатюрных лазеров, одновременно передающих несколько потоков данных через пространство. В тестах использовали 21 лазер из 25 на чипе, каждый из которых передавал отдельный сигнал, что позволило достичь рекордной суммарной скорости.
Чтобы избежать помех между световыми потоками, ученые применили специальную систему линз, которая упорядочивает и распределяет лучи на приемнике. Это позволяет нескольким сигналам передаваться одновременно без существенных потерь качества даже в пределах одной комнаты.
Исследователи объясняют, что технология не должна заменить Wi-Fi, а скорее дополнить его в местах с высокой нагрузкой на сеть. Это может уменьшить перегрузку радиочастот и обеспечить более стабильную связь в будущем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как один простой металлический предмет может улучшить работу Wi-Fi роутера и сделать интернет быстрее — об этом лайфхаке рассказали испанские эксперты.