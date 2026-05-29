Повалій отримала тюремний термін в Україні: скільки і за що

Тетяна Кармазіна
Таїсія Повалій Новина оновлена 29 травня 2026, 14:35
Таїсія Повалій. Фото Скріншот відео

Що втратила співачка через підтримку Росії?

Колишню народну артистку України Таїсію Повалій, яка після 2014 року переїхала до Росії та відкрито підтримала кремлівську пропаганду, засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також права на частину її творчого доробку перейшли державі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Вінницький міський суд 28 травня визнав Повалій винною у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Суд призначив співачці 12 років позбавлення волі, а також заборонив обіймати певні посади строком на 15 років. Вирок набуде чинності після фактичного затримання засудженої.Окрім цього, усе належне їй майно конфіскують у дохід держави.

За даними прокуратури, після Революції Гідності та початку війни на Донбасі Повалій виїхала до Росії, де оселилася в Москві та продовжила творчу і підприємницьку діяльність. У 2023 році вона отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що артистка системно підтримувала державу-агресора: брала участь у пропагандистських концертах для учасників так званої "СВО", виступала на заходах, присвячених незаконному "приєднанню" українських територій до РФ, а також регулярно з’являлася в російських медіа, де виправдовувала війну проти України.

У прокуратурі нагадали, що ще у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів Повалій у дохід держави. А у 2025 році Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував за державою майнові права на дев’ять пісень співачки.

