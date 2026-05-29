Повалій отримала тюремний термін в Україні: скільки і за що

Що втратила співачка через підтримку Росії?

Колишню народну артистку України Таїсію Повалій, яка після 2014 року переїхала до Росії та відкрито підтримала кремлівську пропаганду, засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Також права на частину її творчого доробку перейшли державі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Вінницький міський суд 28 травня визнав Повалій винною у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Суд призначив співачці 12 років позбавлення волі, а також заборонив обіймати певні посади строком на 15 років. Вирок набуде чинності після фактичного затримання засудженої.Окрім цього, усе належне їй майно конфіскують у дохід держави.

За даними прокуратури, після Революції Гідності та початку війни на Донбасі Повалій виїхала до Росії, де оселилася в Москві та продовжила творчу і підприємницьку діяльність. У 2023 році вона отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що артистка системно підтримувала державу-агресора: брала участь у пропагандистських концертах для учасників так званої "СВО", виступала на заходах, присвячених незаконному "приєднанню" українських територій до РФ, а також регулярно з’являлася в російських медіа, де виправдовувала війну проти України.

У прокуратурі нагадали, що ще у 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів Повалій у дохід держави. А у 2025 році Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував за державою майнові права на дев’ять пісень співачки.