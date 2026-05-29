Кирилловка встречает лето без туристов: что происходит на курорте через 4 года оккупации (видео)

До 2022 здесь было более 500 баз отдыха

До российской оккупации Кирилловка была одним из самых популярных курортов Азовского моря. Сейчас она все больше напоминает заброшенное и забытое место.

В сети уже показали свежие кадры из Кирилловки, на которых в глаза бросается две вещи: отсутствие людей и состояние пляжей. До 2022 года курортный сезон на Азовском побережье начинался с середины мая и длился почти до октября.

Однако сейчас, когда до лета осталось несколько дней, начала сезона и не видно. Пляжи, несмотря на теплую и солнечную погоду, пустые и безлюдные. Вопрос вызывает и их состояние, ведь они постепенно зарастают травой и имеют немало мусора. Из курортной жемчужины Кирилловка за годы оккупации превратилась в почти дикое место.

Добавим, что популярность отдыха в Кирилловке была обусловлена ее расположением на двух косах – Федотовой и Пересыпи. До начала полномасштабного российского вторжения здесь работал дельфинарий, сотни баз отдыха, аквапарк и парк аттракционов.

Кирилловка до оккупации

Кирилловка на карте

Интересно, что на отдых почти не приезжают туристы. Даже местные редко выходят к морю, ведь считают это опасным.

Напомним, что похожую судьбу постигнет и Урзуф, также на побережье Азовского моря. Раньше этот поселок пользовался большой популярностью, но сейчас здесь не просто нет туристов, а еще и появилась военная база оккупантов.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит территория Каховского водохранилища, фактически исчезнувшего после подрыва дамбы россиянами.