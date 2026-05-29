Гороскоп на 30 травня за Таро: поворот долі у Близнюків, крах ілюзій у Стрільців

Відмінний час для несподіваних подорожей та нових захоплень

"Телеграф" склав гороскоп на завтра, 30 травня, за картами Таро. Цей день принесе неминучі зміни, глибокі внутрішні осяяння та крах старих ілюзій, відкриваючи перед кожним знаком Зодіаку чистий аркуш для побудови нового майбутнього.

♈ Овен (Маг)

Субота розкриє ваш внутрішній потенціал та подарує абсолютну впевненість у своїх силах. Всі інструменти для досягнення успіху вже знаходяться у ваших руках. Дійте активно, проявляйте ініціативу та сміливо втілюйте задумане у життя.

♉ Телець (Імператриця)

Цей день наповнений гармонією, затишком та творчою енергією родючості. Присвятіть час спілкуванню з природою, турботою про близьких чи творчістю. Будь-які починання, закладені завтра, принесуть чудові та стабільні результати.

♊ Близнюки (Колесо Фортуни)

Субота принесе несподівані повороти долі та стрімку зміну звичних декорацій. Не намагайтеся чинити опір обставинам, просто довіртеся поточному життєвому потоку. Ловіть вдалі випадковості, адже удача повністю на вашому боці.

♋ Рак (Сила)

День вимагатиме від вас м’якої стійкості, терпіння та повного самовладання. Ви зможете подолати будь-які труднощі не грубою силою, а дипломатією та великодушністю. Приборкайте свої внутрішні пристрасті, і ви знайдете неймовірний контроль над ситуацією.

♌ Лев (Імператор)

Субота змусить вас взяти на себе відповідальність та навести жорсткий порядок у справах. Проявіть лідерські якості, дисципліну та вміння стратегічно мислити. Ваша авторитетна позиція допоможе захистити особисті межі та зміцнити вплив.

♍ Діва (Суд)

День знаменує період важливого пробудження, звільнення від минулого та відродження. Ви зможете ухвалити доленосне рішення, яке змінить звичний порядок речей. Залиште старі образи позаду та впевнено зробіть крок у нове життя.

♎ Терези (Блазень)

Субота відкриє перед вами чистий лист і подарує п’янке почуття свободи. Прекрасний час для спонтанних поїздок, нових захоплень та легкого відношення до життя. Довіртеся світу як дитина, але не забувайте про розумну обережність.

♏ Скорпіон (Повішений)

День вимагатиме від вас тимчасової зупинки та зміни звичного погляду на речі. Якщо справи зупинилися, не намагайтеся пробити стіну лобом — подивіться на ситуацію під іншим кутом. Ця вимушена пауза необхідна для переосмислення важливих життєвих пріоритетів.

♐ Стрілець (Вежа)

Субота може принести раптовий крах старих ілюзій або різкі зміни планів. Не тримайтеся за те, що руйнується, адже це звільняє місце для нового фундаменту. Струс допоможе вам скинути баласт і побачити справжній стан справ.

♑ Козоріг (Мир)

На вас чекає день гармонії, тріумфального завершення важливих справ та набуття цілісності. Усі шматочки пазла нарешті зійдуться в єдину щасливу картину. Ви відчуєте щире задоволення від виконаної роботи та єднання зі світом.

♒ Водолій (Верховна Жриця)

Субота наповнена містикою, таємницями та потребує глибокого занурення у підсвідомість. Не поспішайте з активними діями, займіть позицію чуйного стороннього спостерігача. Довіряйте своїм віщим снам, передчуттям та прихованим знакам долі.

♓ Риби (Диявол)

День несе у собі сильні спокуси чи матеріальні залежності. Будьте обережні з фінансами та не піддавайтеся на сумнівні авантюри. Проявіть твердість характеру, щоб не втратити контроль над ситуацією.