Що додавати в тісто — соду чи розпушувач? Перевірте себе

Розпушувач не можна просто замінити содою в рецепті

Для випічки хтось звик використовувати соду, а хтось обирає розпушувач. Обидва варіанти працюють, але не однаково. Хоч їхня спільна задача зробити тісто пишним і повітряним, принцип дії відрізняється, тому просто замінити один інгредієнт іншим не завжди вийде. Розповідаємо, коли варто використовувати розпушувач, а коли для тіста потрібна сода.

Чим відрізняються розпушувач та сода

Розпушувач — це готова суміш, яку просто додають до інших інгредієнтів тіста. Головна активна речовина у ньому — харчова сода. Але крім соди до складу входить кислота (найчастіше лимонна, рідше — винна або адипінова) та наповнювач, зазвичай борошно.

Саме кислота й відрізняє розпушувач від чистої соди. Коли розпушувач потрапляє у вологе тісто, сода вступає в реакцію з кислотою — і виділяється вуглекислий газ, бульбашки якого й піднімають тісто.

Сода як розпушувач спрацьовує тільки в кислому середовищі. Якщо додавати її у чистому вигляді, тісто має містити кислий інгредієнт — кефір, сметану, йогурт, лимонний сік або оцет. Без кислоти сода просто не розкладеться так, як потрібно, і тісто не підніметься.

Коли і як можна замінити

Заміна розпушувача содою можлива, але з умовами, пояснюють польські кулінари з Pysznosci. По-перше, в тісті обов'язково повинен бути кислий інгредієнт. По-друге, пропорції: на 4 чайні ложки розпушувача береться 1 чайна ложка соди. Більше — не потрібно, інакше виріб матиме гіркуватий хімічний присмак і може потріскатися зверху.

Також варто враховувати, що сода реагує бурхливо й швидко, особливо на початку. Тому тісто на соді потрібно відразу відправляти в духовку.

Якщо рецепт передбачає кислий молочний продукт або фруктовий сік — можна сміливо використовувати соду. В усіх інших випадках розпушувач надійніший і безпечніший вибір для кращого результату.