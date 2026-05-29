Рус

Що додавати в тісто — соду чи розпушувач? Перевірте себе

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Розпушувач та соду додають до тіста
Розпушувач та соду додають до тіста. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розпушувач не можна просто замінити содою в рецепті

Для випічки хтось звик використовувати соду, а хтось обирає розпушувач. Обидва варіанти працюють, але не однаково. Хоч їхня спільна задача зробити тісто пишним і повітряним, принцип дії відрізняється, тому просто замінити один інгредієнт іншим не завжди вийде. Розповідаємо, коли варто використовувати розпушувач, а коли для тіста потрібна сода.

Чим відрізняються розпушувач та сода

Розпушувач — це готова суміш, яку просто додають до інших інгредієнтів тіста. Головна активна речовина у ньому — харчова сода. Але крім соди до складу входить кислота (найчастіше лимонна, рідше — винна або адипінова) та наповнювач, зазвичай борошно.

Саме кислота й відрізняє розпушувач від чистої соди. Коли розпушувач потрапляє у вологе тісто, сода вступає в реакцію з кислотою — і виділяється вуглекислий газ, бульбашки якого й піднімають тісто.

Сода як розпушувач спрацьовує тільки в кислому середовищі. Якщо додавати її у чистому вигляді, тісто має містити кислий інгредієнт — кефір, сметану, йогурт, лимонний сік або оцет. Без кислоти сода просто не розкладеться так, як потрібно, і тісто не підніметься.

Коли і як можна замінити

Заміна розпушувача содою можлива, але з умовами, пояснюють польські кулінари з Pysznosci. По-перше, в тісті обов'язково повинен бути кислий інгредієнт. По-друге, пропорції: на 4 чайні ложки розпушувача береться 1 чайна ложка соди. Більше — не потрібно, інакше виріб матиме гіркуватий хімічний присмак і може потріскатися зверху.

Також варто враховувати, що сода реагує бурхливо й швидко, особливо на початку. Тому тісто на соді потрібно відразу відправляти в духовку.

Якщо рецепт передбачає кислий молочний продукт або фруктовий сік — можна сміливо використовувати соду. В усіх інших випадках розпушувач надійніший і безпечніший вибір для кращого результату.

Теги:
#Сода #Тісто