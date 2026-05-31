Добавьте это в теплую воду, если ваши оконные рами пожелтели

Всего один копеечный порошок вернет пластиковым окнам былую белизну

Чистые окна — это не только прозрачные стекла, но и ухоженные рамы. Со временем белый пластик под воздействием солнца и пыли желтеет, теряя аккуратный вид.

Многие совершают ошибку, используя агрессивную химию и покупные отбеливатели. Такие средства разрушают защитный слой ПВХ, делают его матовым и ускоряют разрушение материала. Вернуть рамам первоначальный блеск можно с помощью безопасного и дешевого домашнего раствора, пишет Super Express.

Секретный ингредиент для идеальной белизны

Обычная пищевая сода эффективно заменяет дорогую бытовую химию. Она работает как мягкий, безопасный отбеливатель и отлично удаляет стойкую грязь, не царапая пластик.

Рецепт и способ применения

Приготовить очищающий раствор можно всего за минуту:

Растворите 5 столовых ложек пищевой соды в 2 литрах теплой воды.

Тщательно вымойте полученным раствором пластиковые профили.

Повторяйте процедуру один раз в месяц.

Регулярный уход с помощью соды имеет накопительный эффект. Уже через несколько уборок пожелтевший пластик заметно посветлеет, а окна будут выглядеть как новые без вреда для их срока службы.

