Сильнейшие молитвы на Троицу 2025: какие слова произнести за мир в этот день

8 июня произнесите молитву от всего сердца

Троица (Пятидесятница) — один из главных праздников христианства. В этот светлый день принято молиться о защите от зла, искренне каяться в содеянном и с благодарностью обращаться к Богу за дар жизни.

В праздник, который по церковному календарю в 2025 году выпадает на 8 июня, верующие возносят молитвы за мир и прошения к триединому Богу. Обращаться к нему можно как в храме, так и в родных стенах. Главное — чтобы сердце молящегося было чисто, без злобы, зависти или корысти.

Просительная молитва на Троицу 2025

Пресвятая Троице, помилуй нас; Сын, очисти грехи наши; Отец, прости беззаконие наше; Святой Дух, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.

Молитва о помощи и поддержке

Пресвятая Троица! В этот светлый день я прошу у Тебя поддержки! Будь рядом со мной, помоги справиться с бедами и невзгодами, преодолеть все трудности и печали. Подари счастье и мир, убереги от болезней и бедности. Надели меня силой и крепкой верой. Прости за все слова скверны и поступки неискренни. Но никогда не угаснет вера моя. Во веки веков. Аминь.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Молитва на Троицу "Царю небесный"

Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух Истины, вездесущий и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель Жизни, прийди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

Молитва о благословении и прощении грехов

Во имя Отца-Бога, Сына и Духа Святого молим о всепрощении и помиловании в день светлый и праздничный. Трижды Единый Отец наш небесный, возносим слова радости в этот праздничный день, находимся в доме Твоем и кланяемся образам в надежде на наставление и избавление от болезней и грехов, наши души отягощающих.

Провозглашаем веру истинную да передаем из уст в уста слова благодарности за жизни наши в добре и милости Твоей. Молимся за каждого на земле живущего, под Твоим взором обитающего. Благослови, Господи, на жизнь праведную в милости и благости. Дай нам, Боже, прожить ее в почитании Тебя да в воспитании детей по заветам Твоим неоспоримым и единственно праведным. Аминь.

Отметим, что католики и православные христиане отмечают Троицу, однако придают этому дню различное значение. Ранее мы писали о разнице между католическим и православным праздником.