Додайте це у теплу воду, якщо ваші віконні рами пожовтіли

Лише один копійчаний порошок поверне пластиковим вікнам колишню білизну

Чисті вікна – це не тільки прозоре скло, але й доглянуті рами. З часом білий пластик під впливом сонця та пилу жовтіє, втрачаючи акуратний вигляд.

Багато хто робить помилку, використовуючи агресивну хімію і покупні відбілювачі. Такі засоби руйнують захисний шар ПВХ, роблять його матовим та прискорюють руйнування матеріалу. Повернути рамам початковий блиск можна за допомогою безпечного та дешевого домашнього розчину, пише Super Express.

Секретний інгредієнт для ідеальної білизни

Звичайна харчова сода ефективно замінює дорогу побутову хімію. Вона працює як м’який, безпечний відбілювач і чудово видаляє стійкий бруд, не дряпаючи пластик.

Рецепт та спосіб застосування

Приготувати очисний розчин можна всього за хвилину:

Розчиніть 5 столових ложок харчової соди у 2 літрах теплої води.

Ретельно вимийте одержаним розчином пластикові профілі.

Повторюйте процедуру раз на місяць.

Регулярний догляд за допомогою соди має накопичувальний ефект. Вже через кілька прибирань пожовклий пластик помітно посвітлішає, а вікна будуть виглядати як нові без шкоди для їх терміну служби.

