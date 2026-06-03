Без солнца и жары: Харьков может накрыть похолодание в начале лета

Больших плюсов может и не быть

Погода в Харькове будет холодной и облачной в начале июня. А о настоящем летнем тепле горожанам придется на время забыть.

Согласно прогнозу синоптиков Meta Погода, первые дни месяца принесут заметную прохладу и переменную облачность. Также возможны осадки.

В частности, в среду, 3 июня, столбики термометров днем поднимутся до +21°C, а ночью опустятся до +14°C. Уже в четверг, 4 июня, похолодание усилится — дневная температура будет составлять всего +18°C, а ночная — +13°C. В пятницу, 5 июня, ожидается мелкий дождь, при этом температура днем будет колебаться в пределах +22°C, а ночью снизится до +12°C. Выходные также останутся облачными, хотя и немного теплее: в субботу прогнозируют до +24°C днем и +15°C ночью, а в воскресенье — +22°C днем и +15°C ночью.

Погода в Харькове в июне

Прогноз Укргидрометцентра

В то же время, Украинский гидрометеоцентр обещает несколько иную синоптическую картину с большим количеством осадков. По их данным, 3 июня днем еще будет относительно тепло – до +24°C, однако ночь окажется достаточно свежей – лишь +13°C. Существенное похолодание и дожди начнутся с четверга, 4 июня: днем температура упадет до +19°C, а ночью будет +16°C. В пятницу, 5 июня, несмотря на дождливую погоду, воздух прогреется до +25°C днем, а ночью термометры покажут +14°C.

На выходных, по данным Укргидрометцентра, осадки в Харькове продолжатся. В субботу, 6 июня, ожидается дождь, температура днем составит +27°C, а ночью — +16°C. Воскресенье, 7 июня, также принесет дожди, при этом дневная температура снизится до +25°C, а ночная поднимется до +19°C. Следующая неделя начнется под аккомпанемент осадков: в понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют дождь, +22°C днем и +17°C ночью.

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