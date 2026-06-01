Жара до +32 уже совсем скоро: какая часть Украины прогреется раньше всех

Осадки не станут помехой для высоких температур

Со второй недели июня в некоторых регионах Украины столбики термометров преодолеют отметку в +30 градусов. Вместе с тем ожидается дождливая погода с ливнями и грозами.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Ливни и грозы накроют Украину 6-7 июня

"В течение 6 и 7 июня в Украине будет преобладать область повышенного атмосферного давления, а также малоподвижный атмосферный фронт, который растянется от Подолья через центр страны и далее на северные области. Именно в зоне влияния этого фронта ожидается неустойчивая погода с сильными дождями, сопровождающимися грозами", — рассказал синоптик.

На Левобережье будет преобладать более теплая воздушная масса с дневными температурами +26…+31 градуса, а в западных и северо-западных регионах воздух будет прогреваться до +21…+27. Ночью термометры будут показывать +12…+18 градусов.

Игорь Кибальчич

Ночи будут звездными, несмотря на дневные ливни с 8 июня

По словам метеоролога, с 8 по 10 июня характер погодных условий и температура существенно не изменятся. По всей территории страны возможны дожди, причем грозы и ливни будут бушевать днем, а по ночам погода будет спокойной и малооблачной.

"Минимальные значения температуры ночью будут колебаться в диапазоне +12…+18 °С, днем +23…+28 °С, в юго-восточной половине страны +29…+32 °С, что в целом соответствует средним многолетним показателям ", — резюмировал Игорь Кибальчич.

Карта поля средней аномалии температуры воздуха в Европе с 31 мая по 7 июня. Красный цвет – регионы с более жаркой погодой, синий – с более прохладной:

Прогноз погоды на первую декаду июня 2026. Инфографика: "Телеграф"

