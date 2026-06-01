Не только Киев. Три региона, которые больше всего рискуют провести лето без света
На ситуацию будет влиять не только жара
Летом отключения света могут затронуть все области, но есть по меньшей мере три региона, где ограничения могут быть самыми жесткими. В их список входит не только столица и Киевщина.
По словам эксперта, первая в списке регионов Харьковская область и другие прифронтовые регионы.
По словам эксперта, первая в списке регионов Харьковская область и другие прифронтовые регионы. Ведь здесь значительные разрушения генерационных мощностей и угроза ударов по электросети в разы выше.
Следующей будет Одесчина. Еще зимой в Одесской области были большие перебои со светом из-за серьезных повреждений подстанций и систем оператора. Сейчас продолжаются ремонтные работы, но при новых атаках и сильной жаре, ограничений не миновать.
И третьим регионом Омельченко называет Киев. Здесь зимой были едва ли не самые большие отключения, кроме того, столица – один из крупнейших потребителей страны. При этом собственная генерация столицы не покрывает и 20% потребностей города.
Напомним, что отключение света летом будет зависеть не только от жары и обстрелов, но и от нагрузки на сеть. Ведь использование кондиционеров увеличивает потребление с 12 до 14 ГВт — то есть прибавляется 2 ГВт.
