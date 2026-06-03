Без сонця і спеки: Харків може накрити похолодання на початку літа

Великих плюсів може і не бути

Погода у Харкові буде холодною і хмарною на початку червня. А про справжнє літнє тепло містянам доведеться на деякий час забути.

Згідно з прогнозом синоптиків Meta Погода, перші дні місяця принесуть помітну прохолоду та мінливу хмарність. Також можливі опади.

Зокрема, у середу, 3 червня, стовпчики термометрів вдень піднімуться лише до +21°C, а вночі опустяться до +14°C. Уже в четвер, 4 червня, похолодання посилиться — денна температура становитиме всього +18°C, а нічна — +13°C. У п'ятницю, 5 червня, очікується дрібний дощ, при цьому температура вдень коливатиметься в межах +22°C, а вночі знизиться до +12°C. Вихідні також залишаться хмарними, хоча й трохи теплішими: у суботу прогнозують до +24°C вдень та +15°C вночі, а в неділю — +22°C вдень та +15°C вночі.

Погода у Харкові у червні

Прогноз Укргідрометцентру

Водночас Український гідрометеоцентр обіцяє дещо іншу синоптичну картину з більшою кількістю опадів. За їхніми даними, 3 червня вдень ще буде відносно тепло — до +24°C, проте ніч виявиться досить свіжою — лише +13°C. Суттєве похолодання та дощі розпочнуться з четверга, 4 червня: вдень температура впаде до +19°C, а вночі становитиме +16°C. У п'ятницю, 5 червня, попри дощову погоду, повітря прогріється до +25°C вдень, а вночі термометри покажуть +14°C.

На вихідних, за даними Укргідрометцентру, опади у Харкові продовжаться. У суботу, 6 червня, очікується дощ, температура вдень сягне +27°C, а вночі — +16°C. Неділя, 7 червня, також принесе дощі, при цьому денна температура знизиться до +25°C, а нічна підніметься до +19°C. Наступний тиждень розпочнеться під акомпанемент опадів: у понеділок, 8 червня, синоптики прогнозують дощ, +22°C вдень та +17°C вночі.

Раніше "Телеграф" писав, якої погоди чекати у червні у Дніпрі.