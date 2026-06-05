Многие считают это слово ругательным: что на самом деле означает колоритное украинское "гузиця"

Если его часто употреблять, оно кажется смешным

Украинский язык богат колоритной лексикой, которая часто вызывает оживленные дискуссии и даже легкое смущение. Одно из таких слов — "гузиця" — долгое время оставалось в тени более прямолинейных синонимов, а некоторые вообще ошибочно считают его грубой бранью.

Об этом в инстаграмме поговорили известная стендап-комик Валерия Мандзюк и популяризатор языка, языковед Андрей Шимановский. Телеграф подробнее расскажет, что это за слово.

Что говорят словари?

С точки зрения языкознания, гузиця (или гузно ) — это удельное украинское слово, наиболее часто встречающееся в юго-западных диалектах (в частности на Галичине, Закарпатье и Буковине). Оно означает заднюю часть тела, ягодицы.

"Та йди ти в гузицю, Іване, зі своїми порадами, я й без тебе знаю, як робити!"

"Знов ти дурниці говориш. Ай, та ну тебе в гузицю!"

"Обережно, не впади на лід, бо відіб'єш собі гузицю!"

"Малий так крутився на стільці, що гепнувся просто на гузицю і розплакався".

По словам комика, слово "гузиця" имеет значительно более мягкую, эстетичную и даже комплиментарную окраску, когда речь идет о красивых формах.

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