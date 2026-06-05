Это слово загоняет в тупик жителей Киева и Львова: какое значение слова "фатюв"

Это слово имеет вполне стандартное толкование

В украинском языке много диалектов и региональных слов, которые могут сбивать с толку даже носителей языка. Одно из таких слов — "фатюв".

Объяснение этому слову появилось в коротком видео украинского TikTok-блогера, популяризирующего литературный украинский язык – Андрея Шимановского. В ролике представительница украинского стендапа Лера Мандзюк поделилась толкованием этого необычного изречения.

По ее словам, "фатюв" — это парень. Она описывает его как "лицо мужского пола, немного меньше взрослого мужчины".

"Телеграф" обратился к Русино-украинскому словарю, чтобы уточнить значение слова "фатюв", активно обсуждаемого в соцсетях. В словаре говорится, что это действительно означает молодого, здорового парня.

Что означает слово "фатюв". Фото: Русино-украинский словарь

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, на первый взгляд, простое слово "немножко", которое означает "немного" или "немного", оказалось достаточно коварным для изучающих украинский язык. В социальных сетях пользователи рассказали о необычном опыте использования этого слова и его скрытых значениях.