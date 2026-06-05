Багато хто вважає це слово лайливим: що насправді означає колоритне українське "гузиця"
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Якщо його часто вживати, воно здається смішним
Українська мова багата на колоритну лексику, яка часто викликає жваві дискусії та навіть легке збентеження. Одне з таких слів — "гузиця" — довгий час залишалося в тіні більш прямолінійних синонімів, а дехто взагалі помилково вважає його грубою лайкою.
Про це в інстаграмі поговорили відома стендап-комікеса Валерія Мандзюк та популяризатор мови, мовознавець Андрій Шимановський. "Телеграф" детальніше розповість, що це за слово.
Що кажуть словники?
З погляду мовознавства, гу́зиця (або гузно) — це питоме українське слово, яке найчастіше зустрічається в південно-західних діалектах (зокрема на Галичині, Закарпатті та Буковині). Воно означає задню частину тіла, сідниці.
"Та йди ти в гузицю, Іване, зі своїми порадами, я й без тебе знаю, як робити!"
"Знов ти дурниці говориш. Ай, та ну тебе в гузицю!"
"Обережно, не впади на лід, бо відіб'єш собі гузицю!"
"Малий так крутився на стільці, що гепнувся просто на гузицю і розплакався".
За словами комікеси, слово "гузиця" має значно м'якше, естетичніше та навіть компліментарне забарвлення, коли мова йде про красиві форми.
Раніше "Телеграф" писав, яке значення слова "фатюв".