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Багато хто вважає це слово лайливим: що насправді означає колоритне українське "гузиця"

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Такі слова можна почути не скрізь Новина оновлена 05 червня 2026, 15:22
Такі слова можна почути не скрізь. Фото Колаж "Телеграф"

Якщо його часто вживати, воно здається смішним

Українська мова багата на колоритну лексику, яка часто викликає жваві дискусії та навіть легке збентеження. Одне з таких слів — "гузиця" — довгий час залишалося в тіні більш прямолінійних синонімів, а дехто взагалі помилково вважає його грубою лайкою.

Про це в інстаграмі поговорили відома стендап-комікеса Валерія Мандзюк та популяризатор мови, мовознавець Андрій Шимановський. "Телеграф" детальніше розповість, що це за слово.

Що кажуть словники?

З погляду мовознавства, гу́зиця (або гузно) — це питоме українське слово, яке найчастіше зустрічається в південно-західних діалектах (зокрема на Галичині, Закарпатті та Буковині). Воно означає задню частину тіла, сідниці.

"Та йди ти в гузицю, Іване, зі своїми порадами, я й без тебе знаю, як робити!"

"Знов ти дурниці говориш. Ай, та ну тебе в гузицю!"

"Обережно, не впади на лід, бо відіб'єш собі гузицю!"

"Малий так крутився на стільці, що гепнувся просто на гузицю і розплакався".

За словами комікеси, слово "гузиця" має значно м'якше, естетичніше та навіть компліментарне забарвлення, коли мова йде про красиві форми.

Раніше "Телеграф" писав, яке значення слова "фатюв".

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#Українська мова #Правила #Слова