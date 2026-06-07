Вы не догадывались: зачем поляки сыпят соль в унитаз

Один продукт из кухни борется с налетом и запахом

Обычный продукт из кухни может неожиданно стать альтернативой дорогостоящим средствам для чистки туалета. Его можно использовать как простой способ справиться с налетом и загрязнениями без агрессивной химии.

Речь идет об обычной поваренной соли. Как ею почистить туалет, написали в польском издании "Оfeminin".

Соль работает достаточно просто: ее насыпают в чашу унитаза, оставляют на время, а затем очищают щеткой и смывают водой. В сочетании с содой или лимонным соком эффект усиливается, а поверхности становятся чище без резкого запаха химикатов.

Зачем сыпать соль в унитаз | Фото: netfreedom

Кроме очистки, соль обладает легким абразивным эффектом, который помогает убирать стойкие загрязнения, а также может уменьшать образование налета. В то же время, эксперты советуют не злоупотреблять этим методом, чтобы избежать возможного влияния на старые трубы и экосистему, и чередовать его с другими натуральными средствами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о старом английском лайфхаке для унитаза, который помогает легко избавиться от налета и неприятного запаха, возвращая сантехнике чистоту без сложных средств.