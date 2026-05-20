Эффект мгновенный: секретный трюк со спичкой, спасающий от неприятного запаха в туалете

Этот метод использовали еще наши бабушки

Неприятный запах в туалете можно быстро убрать обычной спичкой. Этот простой и быстрый способ может решить распространенную проблему при пользовании туалетом.

Об эффективном и натуральном способе быстро избавиться от неприятного запаха в туалете рассказывает французский портал Sante+. Необходимо просто поджечь спичку, подержать сколько можно, а затем бросить в унитаз.

Почему зажигание спички устраняет неприятный запах

Во время зажигания спички выделяются сернистые соединения, нейтрализующие неприятный запах. Этот способ не только безопасен, но и не требует больших затрат, ведь спички стоят копейки.

Как сделать воздух в туалете чище с помощью спичек, не зажигая их

Есть еще один лайфхак со спичками в туалете. Пачку спичек рекомендуют разместить в незаметном месте за унитазом. Сами по себе спички не "очищают" воздух, но могут улучшить микроклимат в небольшом пространстве. Дело в том, что деревянная основа хорошо впитывает влагу, а головки спичек из серы содержат вещества, выделяющие легкий специфический запах.

Как пачка спичек в маленьком помещении улучшает запах:

частично поглощает излишнюю влагу;

уменьшает чувство затхлости;

помогает избежать скопления резких запахов.

