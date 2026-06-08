Стоит как две пенсии украинки: премьер Украины вышла в свет в брендовой кофте (фото)

Политик примерила британский бренд

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 7 июня посетила детский кемп в Закарпатье, где встретилась с детьми украинских защитников. Мероприятие носило неформальный характер и было посвящено поддержке семей военнослужащих.

Для визита политик выбрала повседневный спортивный образ: белые брюки, кроссовки и светло-бежевую кофту в спортивном стиле. Внимание "Телеграфа" привлек именно верхний элемент гардероба.

Речь идет о толстовке Ritchie Short Sleeve Sweat британского премиального бренда Varley. Модель выполнена в формате свитшота с короткими рукавами, воротником-стойкой, застежкой-молнией до середины груди и свободным кроем.

Юлия Свириденко в кофте от Varley. Фото:

"Телеграф" выяснил, что стоимость вещи, согласно онлайн-магазинам, составляет около 138 долларов, что эквивалентно почти 6 200 гривнам. Для сравнения, минимальная пенсия в Украине сегодня составляет 2 595 гривен, то есть цена кофты сопоставима примерно с двумя минимальными пенсиями.

Ранее на День вышиванки 2026 года первая леди Украины показалась в вышитой рубашке за 18 тысяч грн. Елена Зеленская выбрала одежду украинского модного бренда Varenyky Fashion.