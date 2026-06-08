Коштує як дві пенсії українки: прем'єр України вийшла в світ у брендовій кофті (фото)

Політик приміряла британський бренд

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 7 червня відвідала дитячий кемп на Закарпатті, де зустрілася із дітьми українських захисників. Захід мав неформальний характер і був присвячений підтримці сімей військовослужбовців.

Для візиту політик обрала повсякденний спортивний образ: білі штани, кросівки та світло-бежеву кофту у спортивному стилі. Увагу "Телеграфа" привернув саме верхній елемент гардероба.

Йдеться про толстовку Ritchie Short Sleeve Sweat британського преміального бренду Varley. Модель виконана у форматі світшота з короткими рукавами, коміром-стійкою, застібкою-блискавкою до середини грудей та вільним кроєм.

Юлія Свириденко у кофті від Varley. Фото:

"Телеграф" з’ясував, що вартість речі, згідно з онлайн-магазинами, становить близько 138 доларів, що еквівалентно майже 6 200 гривням. Для порівняння, мінімальна пенсія в Україні сьогодні становить 2 595 гривень, тобто ціна кофти порівнянна приблизно з двома мінімальними пенсіями.

Раніше на День вишиванки 2026 року перша леді України показалась у вишитій сорочці за 18 тисяч грн. Олена Зеленська вибрала одяг українського модного бренду Varenyky Fashion.